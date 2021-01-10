WHO施壓 國際放射師聯盟改我國團體名為「中華台北」

又傳我國遭國際打壓事件，中華民國醫事放射學會和放射師公會全國聯合會，在國際醫事放射師聯盟（ISRRT）的官網從「台灣（Taiwan）」改為「中華台北（Chinese Taipei）」。放射師公會全聯會理事長杜俊元表示，將持續表達抗議，並透過積極參與國際發表，提升我國能見度。

杜俊元表示，台灣加入ISRRT已超過50年，原本都是以台灣（Taiwan）名義參加，但去年2月左右收到ISRRT的來信，表示受到世界衛生組織（WHO）施壓，要求把台灣的名稱改為「中國台灣」（Taiwan, China）或「中華台北」（Chinese Taipei）。

當時台灣方面已表達抗議，ISRRT未有進一步動作；直到12月中，才又收到改名通知。雖然學會有去信抗議，但ISRRT並沒有回應，且直接更改官網名稱。

杜俊元說，現在中國大陸並不在ISRRT，因此台灣方面未來不會放棄參加國際會議，避免發生過去類似聯合國的事件，一旦台灣退出，陸方趁隙補上。

他說，學會方面將持續表達抗議，並持續相關學術會議上努力，讓台灣的名稱在國際上發光發熱。