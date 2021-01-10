專訪王明哲 阿扁談音樂：不要再叫我總統

前總統陳水扁今第二次主持廣播節目，專訪音樂家王明哲；王明哲曾為「帽子歌后」鳳飛飛寫歌，也曾替陳水扁寫的詞譜曲。兩人暢談音樂及人生經歷，王明哲在節目中多次稱呼「阿扁總統」，被扁笑著糾正：「不要再叫我總統，叫阿扁就好」。

陳水扁今專訪王明哲，提到與鳳飛飛的合作契機，王明哲說，是在一個偶然的機會，彈奏歌曲給鳳飛飛聽，鳳飛飛聽了很喜歡，兩人也相談甚歡，有了合作機會。

陳水扁也事先做功課，掌握了王明哲許多小故事，包括初戀失戀、找工作不順及學吉他3個月展現天分，太太是學吉他的學生等，讓王明哲驚呼「怎麼知道這麼多？」

王明哲說，他人生第二個是老闆是郭台銘，曾在郭的公司工作做模具，當時與郭每天見面，郭很認真打拚，是值得學習的人，沒想到後來成為台灣首富。音樂則給他帶來很多意想不到的收穫，他也因為音樂結了很多善緣。

王明哲也在節目上彈唱多首歌曲，包括陳水扁在獄中寫詞、由王明哲譜曲的「阿母的目屎」、「台灣是咱的」、「阿扁的布尪仔」等曲。陳水扁說，每次聽到「阿母的目屎」這首歌，就很難過，這是用歌詞安慰扁媽的呼喚。

王明哲稱讚陳水扁很有天分，歌詞寫得很好，人生經驗豐富，曾站高處卻遭逢困境，但仍保持樂觀。王明哲也在節目中一時改不了口、多次稱呼「阿扁總統」，被扁笑著糾正：「不要再叫我總統，叫阿扁就好」，稱自己是「永遠的阿扁仔」。

陳水扁說，王明哲高工畢業，創造4、500百首歌，很不簡單，是勵志人生、勵志歌曲；也勉勵年輕人，天無絕人之路，不論出生或書讀不高，都有成功的一天。

陳水扁說，填鴨教育不是好教育，一百分也不是滿分，天生我材必有用，一枝草一點露、行行出狀元，不愛讀書不是絕路，愛你所學、學你所愛，習得一技之長，就是人生活路。

王明哲說，困苦是養分，不一定是壞事，看如何看待；也稱讚主持人阿扁很有人文素養，可以多寫一些正面、文化，讓社會更和諧進步。阿扁也請聽眾可寫信給他，希望節目愈做愈好，空中再相會。