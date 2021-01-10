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驚人！近一周聲量 吳怡農大勝蔣萬安2.43倍
新境界基金會副執行長吳怡農上周登記參選民進黨北市黨部主委選舉。「聲量看政治」臉書粉絲專頁最近根據即時新聞社群聲量、新聞聲量、Google SERP、Google Trend等指標，分析上周吳怡農與國民黨立委蔣萬安的聲量比較，最近一周吳怡農聲量超越蔣萬安2.43倍。
聲量看政治臉書粉絲專頁分析，吳怡農擔任新一屆民進黨北市黨部主委已成定局，外界也對吳怡農是否投入2022北市長選舉，有進一步討論。至於國民黨目前整體大戰略，仍為攻擊民進黨的美豬政策，蔣萬安在此議題上，但並無特別突出，導致最近一周，吳怡農與蔣萬安的聲量比為70.89%：29.11%。
聲量看政治也分析，蔣萬安昨日特別在美豬議題上叫戰吳怡農，應該也是已經意識到，在某些民意與輿情氣氛上，吳怡農或成為蔣萬安的對手。
聲量看政治今在臉書表示，吳怡農近期宣布投入民進黨台北市黨部主委選舉，並獲得台北市黨部前主委、國策顧問黃承國的支持，使得吳怡農擔任新一屆的民進黨北市黨部主委已成定局。因此，最近一周，民進黨無論內外部，包括社會輿情等，對於吳怡農未來動態有頗多討論。
至於蔣萬安，聲量看政治臉書粉絲專頁分析，儘管蔣萬安近一周話題，也同樣圍繞在是否參選台北市長選舉上，不過，可能因國民黨內部尚未整合，蔣萬安仍未給予外界正面回應。國民黨整體大戰略仍是攻擊民進黨的美豬政策，蔣萬安在此議題上，雖有與國民黨整體戰略同一陣線，但並不特別突出。
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