快訊

上午11時23分規模4.9花蓮地震 最大震度花投4級

冠軍獅開訓在即遭影射約妹開房 「老婆要離婚」潘傑楷約爆料者出面對質

聽新聞
test
0:00 / 0:00

驚人！近一周聲量 吳怡農大勝蔣萬安2.43倍

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
新境界智庫副執行長吳怡農日前登記參選北市黨部主委選舉。記者胡經周／攝影
新境界智庫副執行長吳怡農日前登記參選北市黨部主委選舉。記者胡經周／攝影

新境界基金會副執行長吳怡農上周登記參選民進黨北市黨部主委選舉。「聲量看政治」臉書粉絲專頁最近根據即時新聞社群聲量、新聞聲量、Google SERP、Google Trend等指標，分析上周吳怡農與國民黨立委蔣萬安的聲量比較，最近一周吳怡農聲量超越蔣萬安2.43倍。

聲量看政治臉書粉絲專頁分析，吳怡農擔任新一屆民進黨北市黨部主委已成定局，外界也對吳怡農是否投入2022北市長選舉，有進一步討論。至於國民黨目前整體大戰略，仍為攻擊民進黨的美豬政策，蔣萬安在此議題上，但並無特別突出，導致最近一周，吳怡農與蔣萬安的聲量比為70.89%：29.11%。

聲量看政治也分析，蔣萬安昨日特別在美豬議題上叫戰吳怡農，應該也是已經意識到，在某些民意與輿情氣氛上，吳怡農或成為蔣萬安的對手。

聲量看政治今在臉書表示，吳怡農近期宣布投入民進黨台北市黨部主委選舉，並獲得台北市黨部前主委、國策顧問黃承國的支持，使得吳怡農擔任新一屆的民進黨北市黨部主委已成定局。因此，最近一周，民進黨無論內外部，包括社會輿情等，對於吳怡農未來動態有頗多討論。

至於蔣萬安，聲量看政治臉書粉絲專頁分析，儘管蔣萬安近一周話題，也同樣圍繞在是否參選台北市長選舉上，不過，可能因國民黨內部尚未整合，蔣萬安仍未給予外界正面回應。國民黨整體大戰略仍是攻擊民進黨的美豬政策，蔣萬安在此議題上，雖有與國民黨整體戰略同一陣線，但並不特別突出。

立委蔣萬安對吳怡農喊話，希望他可以對萊豬議題表態。記者鍾維軒／攝影
立委蔣萬安對吳怡農喊話，希望他可以對萊豬議題表態。記者鍾維軒／攝影

吳怡農 蔣萬安 民進黨

延伸閱讀

民進黨：蔣萬安不戴口罩、朱立倫勤握手 防疫最壞示範

天氣冷 蔣萬安市場推反萊豬公投連署熱

反萊豬公投連署開跑 國民黨立委菜市場賣力宣傳

吳怡農選北市主委 蔣萬安：這是綠營內部事務

相關新聞

驚人！近一周聲量 吳怡農大勝蔣萬安2.43倍

新境界基金會副執行長吳怡農上周登記參選民進黨北市黨部主委選舉。「聲量看政治」臉書粉絲專頁最近根據即時新聞社群聲量、新聞聲...

「天網」正名就不算侵害穩私？全民公敵正在台灣上演

中央疫情指揮中心日前利用「天網」（後來正名「電子圍籬2.0」），揪出多名違規參加五月天跨年演唱會的自主健康管理者。政府高調宣傳鐵腕防疫發揮神效，卻也招致藍綠立委同聲批評，人權團體也質疑此舉已經超出法律授權。政府為了防疫無限上綱，已嚴重侵害國人個資和隱私權。

蔡英文噤聲 孫大千：把台灣放在美國主流價值觀對立面

不滿美國選舉結果的川粉攻占國會山莊引來各界撻伐。前立委孫大千在臉書表示，當世界各國領袖紛紛為此暴力行為表達譴責之際，蔡英...

【圖輯】照片看歷史／2002年 歡笑留人間 開心果鄒美儀癌逝

以「雙星報喜」而知名的藝人鄒美儀，2002年01月10日凌晨因癌症病逝於三軍總醫院，享年47歲。

申根免簽10周年 林永樂：歐洲友台力量促成

今年是歐盟給予台灣免簽證10周年，當時推動此案的前外交部長林永樂記憶猶新表示，歐洲議會以壓倒性票數通過此案時他相當感動，...

申根免簽10周年 駐歐盟代表籲打造下一個里程碑

今年是歐洲聯盟對台灣實施申根免簽10周年，駐歐盟兼駐比利時代表蔡明彥今天說，這10年來雙方在各層面均顯著成長，期許歐盟儘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。