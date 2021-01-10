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蔡英文噤聲 孫大千：把台灣放在美國主流價值觀對立面
不滿美國選舉結果的川粉攻占國會山莊引來各界撻伐。前立委孫大千在臉書表示，當世界各國領袖紛紛為此暴力行為表達譴責之際，蔡英文為了不要得罪美國總統川普，只想用文青風格的老把戲，輕描淡寫的矇混過關，連立場都不敢明確表態。顯然就是包庇川粉，縱容暴力，這不是變相把台灣放在美國主流價值觀的對立面嗎？
孫大千指出，當川普政權走向崩潰瓦解，混亂瘋狂之際，川普任命的部會首長紛紛請辭，劃清界線，避之唯恐不及，蔡英文竟然還要配合川普政府僅存的死硬派龐培歐起舞演出，這不是刻意讓台灣去得罪拜登政府的外交團隊嗎？不管蔡英文欠了川普多少恩情，也絕對不應該拿台美關係的未來當成犧牲品。
孫大千表示，因為民進黨先前愚蠢的押寶行為，已經讓台灣和拜登政權的關係先天不足，蔡英文在華府政局交接過渡期間，仍然和川普政權勾勾纏，必然會對未來的台美關係雪上加霜，倒楣的還是無辜的台灣人民。
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