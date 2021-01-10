決戰罷免王浩宇案 國民黨15日中壢辦晚會為罷王催票

桃園市議員王浩宇罷免案16日投票，國民黨預計要在投票前一天辦最後「催票」晚會，呼籲對王言行不滿的中壢區民都能出來投下罷免票伸張民意，國民黨立院黨團屆時也將動員全力相挺。

國民黨文傳會副主委鄭照新表示，罷王公投前兩個階段都是公民團體自己努力獲得的成果，凸顯民意自動自發希望能罷免王浩宇；如今到了第三階段的時候，國民黨作為一個在中壢多數支持的政黨，沒有沉默的權利。

國民黨團總召林為洲表示，當天參與活動形式未定，目前黨團由中壢選出的黨籍立委魯明哲作為與罷王團體的主要對口，後續就是尊重魯的判斷，只要需要，投票前一天黨團會動員黨員前往中壢聲援、宣傳罷免王浩宇案。

鄭照新表示，罷免王浩宇需78785票，目前黨內預估，支持罷王且一定會投票的約6萬人，另外還有近5萬人是支持罷王也可能投票民眾，總票數與魯明哲年初立委選舉得票相仿，確實有過的可能，過關機會「缺的是臨門一腳」。

鄭照新說，王浩宇所屬選區屬藍軍獲勝選區，再加上其他在野黨對王浩宇的不認同，在該區的投票的動員能否與公民力量結合就相形重要；現在的問題在於知道罷王案與實際願返鄉投票的人不會跟總統、立委大選的人一樣多，需要宣傳。

黨務人士表示，15日活動雖由國民黨主辦，但當天主席江啟臣不一定會出席，也可能以類似昨天中壢募集反萊豬公投連署附帶宣傳方式表態，形式未定。

但也因江啟臣挺罷免王浩宇案始終態度曖昧，昨天霸王團體舉辦晚會，原傳出國民黨要動員支持，最後也沒有成行，活動純粹由霸王團體自辦，讓黨內傳出，因江認為罷王案要過關有風險，擔心會受傷，不願站到第一線。

鄭照新表示，國民黨對王浩宇這樣有爭議的人被罷免案態度若太冷漠，「不幫才會受傷」；江啟臣當然挺罷王，才在中常會邀罷王行動發起人唐平榮專題演講，只是畢竟罷王活動是由民團發起，江也不希望喧賓奪主，否則對民團不太尊重。

鄭照新說，國民黨感受民意呼聲，必須順應罷王的多數民意，創造一個平台讓最多的支持者獲得資訊，善盡責任後就算沒過，也算是順應民意，尊重民眾最後選擇，但過程中不能讓人家覺得國民黨要割稻尾。