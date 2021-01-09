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僑胞憂兩年未入境遭除籍 僑委會15日跨部會會議討論

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
多位僑胞陳情因為疫情不敢返台，但擔憂超過兩年未返台會被除籍，權益受到影響；僑委會今天表示，將在15日舉行跨部會會議討論，邀請衛福部、財政部等單位一起研商。 本報資料照
多位僑胞陳情因為疫情不敢返台，但擔憂超過兩年未返台會被除籍，權益受到影響；僑委會今天表示，將在15日舉行跨部會會議討論，邀請衛福部、財政部等單位一起研商。 本報資料照

多位僑胞向國民黨立委溫玉霞陳情，因為疫情不敢返台，但擔憂超過兩年未返台會被除籍，權益受到影響，溫玉霞之後將提修法，防疫措施結束後半年內都不算出境時間；僑委會今天表示，將在15日舉行跨部會會議討論，邀請衛福部、財政部等單位一起研商。

僑委會副委員長呂元榮表示，很多僑胞反映因為疫情無法回國，可能會被除籍，僑委會委員長童振源要求相關負責的單位收集僑胞意見，15日開研商會議，邀請相關單位開會，僑委會會把僑胞的意見反映給各單位，大家一起研商，希望能幫助僑胞。

溫玉霞日前表示，因為新冠肺炎疫情肆虐全球，不少僑胞考量搭飛機風險高，暫緩回台計畫，但可能因此超過兩年未入境，面臨戶籍被遷出，或已經被除籍。溫玉霞去年底在總質詢時向行政院長蘇貞昌提到這個議題，蘇貞昌回覆「在這種情況下的確是要特別考量」。

溫玉霞表示，僑胞若遭除籍，在全民健保、國民年金、個人綜合所得稅率、地價稅率、選舉權及公民投票權等都可能受到影響，她建議僑委會應舉行跨部會會議。

溫玉霞說，她之前提出問題後，內政部回覆僑胞是因為擔憂搭機有確診風險才沒回國，並不是被拒絕入境，若要修戶籍法難度較高，且她將提出嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例修法，防疫措施結束後半年內都不算出境時間，給僑胞彈性。

僑委會 疫情 新冠肺炎

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