快訊

致力推廣台灣文學、批皇民高壓政權 張良澤主張「總統搬出總統府」

評／萊豬之後 又要迎接美國「乾淨的煤」?

聽新聞
test
0:00 / 0:00

看過立委、滅火器樂團打球嗎？湧言盃慢壘賽17日登場

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
2021湧言盃公益慢速壘球賽將在高雄登場。圖／湧言基金會提供
2021湧言盃公益慢速壘球賽將在高雄登場。圖／湧言基金會提供

「聽過滅火器樂團唱歌，看過滅火器樂團打球嗎？」由湧言基金會主辦的「2021湧言盃公益慢速壘球賽」，16、17日將在高雄開打，其中17日場次更邀請閃亮之星棒球隊與民代合組的湧言台灣隊在高雄立德棒球場進行一場公益邀請賽。

今年因為新冠肺炎疫情，許多社福團體募款艱難，弱勢家庭生活處境更加困難，湧言基金會與知名手搖飲料品牌及社會各界善心人士共同募集新台幣超過百萬元，要捐贈予財團法人聖功社會福利慈善基金會所提列，高雄市內超過40名弱勢個案，讓大家好過冬。

民進黨立委趙天麟也邀請職棒退役球星陳義信及閃亮明星棒球隊進行「公益邀請賽」，滅火器樂團、董事長樂團、澎恰恰、NONO等都會到場響應打球做公益。趙天麟說，去年疫情期間許多運動比賽都延賽，藉由戶外舉辦的壘球賽，讓大家看到台灣在防疫方面呈現的成果，也希望運動比賽能越來越熱，一起對抗疫情。

民進黨立委王定宇指出，湧言基金會關懷弱勢，希望能號召更多企業回饋社會，此次公益邀請賽開球嘉賓請到過去曾參與蔡英文總統點亮台灣專輯的鋼琴詩人王俊傑，王是一位盲人鋼琴家，最大的願望就是能在球場開球，這樣的安排充滿意義。

新北市議員何博文表示，這次公益邀請賽，民代也要上場打球，會加緊時間練習。台北市議員阮昭雄說，這次來球場不但可以看到民代跟明星打球，還可以做公益，一舉數得，希望觀眾踴躍進場，為自己喜歡的民代或是明星加油。綠委林楚茵表示，雖然這次女性球員沒有上場打擊，但在場邊擔任啦啦隊還要進行開場表演，心情上也是很緊張，希望兩隊球隊都加油。

「2021湧言盃公益慢速壘球賽」活動當中有立委、藝人出賽場次於17日在高雄立德棒球場進行，下午1點半開始進行入場，觀眾免費入場，全程需配戴口罩，球場禁止飲食。

樂團 疫情

延伸閱讀

立委、議員夫妻檔當眾上演全武行 老婆嗆聲：他穩輸！

高雄青年局長結婚 陳其邁催生獎10萬

不止12月…富邦金收購日盛金案 金管會啟動內線交易調查

萊豬24日表決戰 趙天麟：會一致行動和投票

相關新聞

民進黨：蔣萬安不戴口罩、朱立倫勤握手 防疫最壞示範

民進黨發言人簡舒培今天表示，今天國民黨在各地舉辦連署活動，國民黨各政治人物都想借此衝一波，拉抬自己聲量；但再想拉抬聲量，...

【圖輯】攝影新聞眼／王浩宇罷免倒數 第三勢力小黨集結

曾是綠黨召集人的民進黨桃園市議員王浩宇遭連署罷免案進入倒數，將在16日舉行投票，今天下午「罷王總部」舉辦造勢活動，不僅國民黨民代與黨工出席，昔日綠黨成員羅岳峰、前時力黨工林效先、搶救藻礁公投發起人潘忠政、民眾黨桃園總服務處主任林昭印等第三勢力小黨，代表也都現身支持，呼籲中壢鄉親在16日踴躍出來投票罷免王浩宇。

克拉夫特訪台別有外交暗示？ 這次共機會飛來幾架警告呢？

美國國務卿龐培歐宣布美駐聯合國大使克拉夫特將訪台，而AIT昨證實克拉夫特訪台期間將會晤蔡英文總統、外交部長吳釗燮等。這將是去年9月20日吳釗燮接受美國全國公共電台專訪，強調不尋求與美國建立全面外交關係後，美國的官方高層人物首次蒞台。

看過立委、滅火器樂團打球嗎？湧言盃慢壘賽17日登場

「聽過滅火器樂團唱歌，看過滅火器樂團打球嗎？」由湧言基金會主辦的「2021湧言盃公益慢速壘球賽」，16、17日將在高雄開...

選新竹市嗎？林飛帆：目前不會想這麼多

媒體報導，新竹地方人士勸進民進黨副秘書長林飛帆2022年選新竹市。林飛帆今天出席「李登輝學座談會」時表示，距離選舉還有很...

川粉佔領國會 林飛帆：稱太陽花翻版是不當類比

美國總統川普支持者日前在美國國會山莊發起佔領示威，企圖影響國會對總統選舉結果確認。參與過太陽花學運，同樣有佔領國會經驗的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。