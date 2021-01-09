看過立委、滅火器樂團打球嗎？湧言盃慢壘賽17日登場

「聽過滅火器樂團唱歌，看過滅火器樂團打球嗎？」由湧言基金會主辦的「2021湧言盃公益慢速壘球賽」，16、17日將在高雄開打，其中17日場次更邀請閃亮之星棒球隊與民代合組的湧言台灣隊在高雄立德棒球場進行一場公益邀請賽。

今年因為新冠肺炎疫情，許多社福團體募款艱難，弱勢家庭生活處境更加困難，湧言基金會與知名手搖飲料品牌及社會各界善心人士共同募集新台幣超過百萬元，要捐贈予財團法人聖功社會福利慈善基金會所提列，高雄市內超過40名弱勢個案，讓大家好過冬。

民進黨立委趙天麟也邀請職棒退役球星陳義信及閃亮明星棒球隊進行「公益邀請賽」，滅火器樂團、董事長樂團、澎恰恰、NONO等都會到場響應打球做公益。趙天麟說，去年疫情期間許多運動比賽都延賽，藉由戶外舉辦的壘球賽，讓大家看到台灣在防疫方面呈現的成果，也希望運動比賽能越來越熱，一起對抗疫情。

民進黨立委王定宇指出，湧言基金會關懷弱勢，希望能號召更多企業回饋社會，此次公益邀請賽開球嘉賓請到過去曾參與蔡英文總統點亮台灣專輯的鋼琴詩人王俊傑，王是一位盲人鋼琴家，最大的願望就是能在球場開球，這樣的安排充滿意義。

新北市議員何博文表示，這次公益邀請賽，民代也要上場打球，會加緊時間練習。台北市議員阮昭雄說，這次來球場不但可以看到民代跟明星打球，還可以做公益，一舉數得，希望觀眾踴躍進場，為自己喜歡的民代或是明星加油。綠委林楚茵表示，雖然這次女性球員沒有上場打擊，但在場邊擔任啦啦隊還要進行開場表演，心情上也是很緊張，希望兩隊球隊都加油。

「2021湧言盃公益慢速壘球賽」活動當中有立委、藝人出賽場次於17日在高雄立德棒球場進行，下午1點半開始進行入場，觀眾免費入場，全程需配戴口罩，球場禁止飲食。