民進黨：蔣萬安不戴口罩、朱立倫勤握手 防疫最壞示範

民進黨發言人簡舒培今天表示，今天國民黨在各地舉辦連署活動，國民黨各政治人物都想借此衝一波，拉抬自己聲量；但再想拉抬聲量，也不能不顧防疫，包括藍委蔣萬安不戴口罩、新北市前市長朱立倫勤握手，都是顧政治不顧防疫的最壞示範。

簡舒培說，蔣萬安被視為拯救國民黨的政治新星，今天竟然不戴口罩，在市場吆喝民眾連署反萊豬公投；而自認為是國民黨救星的朱立倫，更是主動與民眾握手搏感情，要求連署，這二位都是國民黨的代表人物，都沒有戴口罩，也沒有保持社交距離，帶頭違反防疫要求，增加防疫風險，是全民的最壞示範。

簡舒培指出，台灣防疫成功，世界稱羨，重要原因是台灣人民自律，配合政府做好防疫措施，才能不受疫情影響正常生活，還能拼經濟，國民黨不要只拚連署，顧政治聲量，不顧台灣人民安全。