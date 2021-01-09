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王浩宇罷免倒數 第三勢力小黨集結

攝影中心 / 記者潘俊宏／桃園即時報導
罷免桃園市議員王浩宇即將進入第三階段，民間團體「罷王總部」今天下午在中壢中正公園舉辦民主講堂造勢，許多民眾不畏寒冷出來呼應罷免王浩宇的訴求。記者潘俊宏／攝影
罷免桃園市議員王浩宇即將進入第三階段，民間團體「罷王總部」今天下午在中壢中正公園舉辦民主講堂造勢，許多民眾不畏寒冷出來呼應罷免王浩宇的訴求。記者潘俊宏／攝影

曾是綠黨召集人的民進黨桃園市議員王浩宇遭連署罷免進入第三階段投票，將在16日舉行投票，不僅國民黨民代與黨工出席，包括昔日綠黨成員羅岳峰、時力黨工林效先、搶救藻礁公投發起人潘忠政、民眾黨桃園總服務處主任林昭印等第三勢力小黨代表也都現身支持，呼籲中壢鄉親在16日踴躍出來投票罷免王浩宇。

羅岳峰表示，他不能放任王浩宇將綠黨當成政治鬥爭的工具，王浩宇靠著綠黨第三勢力選上市議員，卻肆無忌憚把綠黨變成一個不顧藻礁的人，除了攻擊潘忠政，也攻擊時力黨工林效先誣賴販毒。

羅岳峰說，王浩宇經常透過網路捏造事實、攻擊他人，再後來加入民進黨後，整天只會監督台北市長柯文哲，卻對桃園市的監督不聞不問。羅岳峰認為王浩宇現在不只是為個人利益拋棄原本的價值，更還會為了個人聲量而去抹黑其他政黨，藉由網路上的言論造成民眾對第三勢力的不信任。

罷免桃園市議員王浩宇即將進入第三階段，民間團體「罷王總部」今天下午在中壢中正公園舉辦民主講堂造勢，包括昔日綠黨成員羅岳峰（右二）、時力黨工林效先（右一）、搶救藻礁公投發起人潘忠政（右五）、民眾黨桃園總服務處主任林昭印（左二）等第三勢力小黨代表也都現身支持。記者潘俊宏／攝影
罷免桃園市議員王浩宇即將進入第三階段，民間團體「罷王總部」今天下午在中壢中正公園舉辦民主講堂造勢，包括昔日綠黨成員羅岳峰（右二）、時力黨工林效先（右一）、搶救藻礁公投發起人潘忠政（右五）、民眾黨桃園總服務處主任林昭印（左二）等第三勢力小黨代表也都現身支持。記者潘俊宏／攝影
罷免桃園市議員王浩宇即將進入第三階段，民間團體「罷王總部」今天下午在中壢中正公園舉辦民主講堂造勢，許多民眾不畏寒冷出來呼應罷免王浩宇的訴求。記者潘俊宏／攝影
罷免桃園市議員王浩宇即將進入第三階段，民間團體「罷王總部」今天下午在中壢中正公園舉辦民主講堂造勢，許多民眾不畏寒冷出來呼應罷免王浩宇的訴求。記者潘俊宏／攝影
罷免桃園市議員王浩宇即將進入第三階段，民間團體「罷王總部」今天下午在中壢中正公園舉辦民主講堂造勢，許多民眾不畏寒冷，以實名制方式出來呼應罷免王浩宇的訴求。記者潘俊宏／攝影
罷免桃園市議員王浩宇即將進入第三階段，民間團體「罷王總部」今天下午在中壢中正公園舉辦民主講堂造勢，許多民眾不畏寒冷，以實名制方式出來呼應罷免王浩宇的訴求。記者潘俊宏／攝影
罷免桃園市議員王浩宇即將進入第三階段，民間團體「罷王總部」今天下午在中壢中正公園舉辦民主講堂造勢，許多民眾不畏寒冷出來呼應罷免王浩宇的訴求。記者潘俊宏／攝影
罷免桃園市議員王浩宇即將進入第三階段，民間團體「罷王總部」今天下午在中壢中正公園舉辦民主講堂造勢，許多民眾不畏寒冷出來呼應罷免王浩宇的訴求。記者潘俊宏／攝影

王浩宇 綠黨 黨工

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