王浩宇罷免倒數 第三勢力小黨集結

曾是綠黨召集人的民進黨桃園市議員王浩宇遭連署罷免進入第三階段投票，將在16日舉行投票，不僅國民黨民代與黨工出席，包括昔日綠黨成員羅岳峰、時力黨工林效先、搶救藻礁公投發起人潘忠政、民眾黨桃園總服務處主任林昭印等第三勢力小黨代表也都現身支持，呼籲中壢鄉親在16日踴躍出來投票罷免王浩宇。

羅岳峰表示，他不能放任王浩宇將綠黨當成政治鬥爭的工具，王浩宇靠著綠黨第三勢力選上市議員，卻肆無忌憚把綠黨變成一個不顧藻礁的人，除了攻擊潘忠政，也攻擊時力黨工林效先誣賴販毒。