選新竹市嗎？林飛帆：目前不會想這麼多

媒體報導，新竹地方人士勸進民進黨副秘書長林飛帆2022年選新竹市。林飛帆今天出席「李登輝學座談會」時表示，距離選舉還有很長時間，目前不會想這麼多，且重點不在於個人，而是黨對整體選戰的布局，因此討論太多個人規畫沒意義。

一同出席活動的文化部前部長鄭麗君同樣被問到2022選戰問題。談及是否有意投入台北市長選戰，鄭麗君說，的確有人會問自己這問題，但當大家常好奇政治人物的下一步時，更期待邀各界朋友多思考台灣社會下一步。

鄭麗君說，透過每次選舉，對未來帶來理想，是民主政治很重要的一部分，可以了解大家都非常關心，但更重要的是，對未來要追求的究竟是何種社會，因此還是要多花些時間來做對未來社會的願景，這是自己幾個月來沈澱後的心情，希望藉由每次場合，能與社會各界互相激盪想法。