網軍側翼攻擊「四肢萎縮退化」 葉元之：製造社會對立

美國總統川普遭到臉書、IG停用帳號後，連推特也被停用，新北市議員葉元之今在臉書上指出，台灣有行政院長養側翼網軍攻擊反對聲音、製造社會對立，要求蘇貞昌要為這種不入流的行為道歉。

葉元之說，他前幾天會勘有熱心警員要幫他撐傘，但他多次拒絕，卻被綠側翼粉專「奉命刑事」造謠抹黑，說他雙手插口袋、盤手抱胸，而讓警察幫他撐傘是在耍官威，更說他是四肢萎縮退化。

葉元之表示，經過現場影片可以很清楚看到，當天雨不大他並沒有要撐傘，他多次拒絕熱心警員幫忙撐傘，卻被被蘇側翼粉專截圖、散佈謠言，1450瞬間高潮，相當惡質。

葉元之指出，「奉命刑事」粉專是2018年蘇貞昌和侯友宜競選新北市長時成立，侯勝選後仍然以侯友宜當作主要攻擊目標，內行的人都知道，這是蘇貞昌陣營的直屬側翼粉專。

葉元之說，日前他指出蘇貞昌搞錯松阪豬，網軍立刻發動抹黑攻勢要給他教訓，想請問蔡英文總統，這充滿謠言、抹黑、對立的台灣社會是總統要的嗎？不用管管蘇院長嗎？還是總統管不住？