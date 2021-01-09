金門反萊豬連署公投 民眾熱烈參與邊簽邊罵：政府頭腦進水
中央今年元旦起開放含萊克多巴胺美豬進口，國民黨在全國各縣市設置159個點舉辦反萊豬公投第二階段連署，今明兩天各地黨部也積極動員，國民黨金門縣黨部也和黨中央同步，在金城東門市場旁、代天府前舉辦「反萊豬食安公投」連署活動，吸引數百位民眾到場參與連署，不少民眾邊簽邊罵，政府的頭腦進水，怎麼會開放這種有毒的進口；還有人大罵，害全民吃東西都恐慌。
「反萊豬食安公投」連署活動，今天上午9點多在熱鬧的東門菜市場舉辦，包括立法委員陳玉珍、金門縣黨部主委石兆瑉、金門縣多位議員到場參加，呼籲金門鄉親積極、踴躍連署，為民進黨強行進口含萊克多巴胺肉品的行為投下對票。
金門縣黨部主委石兆瑉表示，國民黨各地同步連署行動，除了展現中央、地方黨部團結的氣象，也代表著國民黨為民眾食安、民生問題強力把關的決心。民進黨在野時曾經強烈反對萊克多巴胺肉品進口，如今卻為了一黨之私繞過立法、直接由行政命令強勢開放萊豬進口，去年年底更在立法院強勢通過萊豬進口，讓民眾深深體會到民進黨的「霸氣」。
石兆瑉也提到，自從去年蔡英文用行政命令公布通過萊豬進口以來，不只台灣的食品安全蒙上陰影，連市場也發生不少台豬標章濫發亂象，更有業者趁著元旦萊豬進口後，針對含有豬肉之食品漲價，讓民眾在食安和經濟上都受害。
金門縣黨部表示，民進黨自從全面執政後，不斷的在執行他們過去不斷反對的黑箱、萊豬、鳥籠公投行為，代表民進黨完全的權力已經完全的腐化。國民黨呼籲全國民眾積極為民進黨獨裁、霸道投下反對票，為民進黨威權的行為敲下警鐘，也為你我家人和下一代的健康一起連署。
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