川普社群帳號遭停用 學者：言論自由不能毫無限制

美國總統川普的臉書、IG帳號被停用，連川普最常使用的社群媒體推特也宣布永久停用川普帳號；學者認為，關閉川普的帳號是合理的，言論自由不能毫無限制，社群媒體有一定遊戲規則，要玩就必須要遵守。

淡江大學外交與國際關係學院榮譽教授陳一新說，川普之前否決國防授權法時曾發布聲明表示，應納入修正「通訊端正法」第230條，終結「網路平台經營者可以進行內容審查，且內容涉及不當或侵權，經營者得以免責」，但引發國會反彈，最後遭否決，現在多個社群媒體關閉川普的帳號，他認為這是有必要的。

陳一新說，使用者在網路平台發表言論，若平台任由謠言散播，也有責任，有些人認為不能限制言論自由，但言論自由不是無限制的自由，當妨礙到其他人的自由時就不對了，這在美國也是一樣，若對政府或體制不滿，應該要用合法的手段表達看法，而不是暴動、政變或革命。

中國文化大學廣告系教授鈕則勳說，社群媒體關閉川普帳號可能有三個考量，一是社群有社群的遊戲規則，被封鎖可能是言論過於偏激，或是可能會被渲染進而挑起仇恨、對立，第二是川普的貼文在國會山莊事件後，無論如何都可能被放大或有不同解讀，可能會有川粉被鼓動，或是認為被切割，因此發生對美國社會不利的動作。

鈕則勳說，若再發生動亂，社群媒體可能會因為繼續讓爭議很大的川普繼續大放厥詞變成川普的替罪羔羊和眾矢之的，也可能被川普消費，這是無法承受之重，因此關閉帳號也是社群媒體的「超前部署」，社群媒體或許是展現言論自由的平台，但就像臉書有檢舉機制，有人認為被關帳號是侵犯言論自由，「但你要玩，就要遵守規定」。