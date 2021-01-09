談台灣近況 陳柏惟：中國反對的就是好政策 屢試不爽

台灣基進立委陳柏惟今天在臉書表示，雖然台灣疫情控制的很好，也因為中國人在台灣運作了70年，台灣人依然沒有被打倒，因此才產生民主抗共基因，但不是每個國家都能防住中國侵略跟中國病毒；「凡是中國反對的，就是好政策；中國贊成的，就有問題」，此邏輯雖然過於簡單卻屢試不爽，世局紛亂之時，大家仍須有基本判斷能力。

陳柏惟以「雖慈悲沒有敵人，但敵人沒有慈悲」為題，談起台灣近來對的國際局勢表示，美國遭遇政局動盪挑戰，日、英等國均陷入疫情封鎖，共機艦入侵我國海空並未停歇，台灣現在是民主世界完好的前哨，需提升警戒，慎防局勢變化。

陳柏惟指出，中國借機發動鎮壓香港，濫捕民主人士， 近日更以 「民選獨裁」 等謠言誣蔑攻擊我國，大家要審慎注意危機當前，國內誰在應合中國。

陳柏惟表示，民主體制遭遇危機，並不是民主的弱點，成熟的民主有自我修復的能力，除了祝福美國，我國也將繼續與美國等民主國家密切合作。

陳柏惟說，極權政體的攻勢，不只散播假資訊，還有不斷的挑起對立，削弱老牌民主國家，2021年沒有比2020年樂觀的理由，將繼續致力於建立代理人法等防衛機制，繼續支持政府強化防衛能力，並在更多內政民生問題上堅持民主理性對話。

陳柏惟表示，五眼聯盟指出台灣是中國勢力影響最嚴重的地方，2020年台灣撐過來了；也曾有報導說武漢肺炎台灣會最險峻，台灣也守住了；在大環境惡劣的情況下，股市創新高，出口大爆量，但身處在惡霸的門口，沒有樂觀與鬆懈的理由，如果自我防禦決心成為台灣人的DNA，台灣必定可以長治久安，永續繁榮。