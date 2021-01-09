上午3千人連署 國民黨彰化反萊豬公投連署十分踴躍

國民黨推動的「還我公投」、「反萊豬公投」兩公投案第二階段連署，彰化縣共有10個連署站，今天（9日）上午在彰化市民權市場的連署站，包括縣長王惠美、國民黨彰化縣黨部主委張錦昆及縣議會國民黨團書記長劉淑芳均到場連署，並呼籲民眾參與連署行動「反萊豬、拚公投、護食安」，到上午為止連署約3000份。

針對這兩項公投案，國民黨今天及明天在全國各地同步舉行聯合擺攤活動，今天上午在人聲鼎沸的彰化市民權市場連署站，雖然天氣很冷，但出了太陽驅走寒意，即有不少民意代表及民眾參與連署，

縣長王惠美表示，中央開放萊豬進口且配套措施亂無章法，一國多制，中央政府並表示各縣市地方食安自治法違憲，真是滑天下之大稽，竟然為達目的不擇手段，連國民健康都可以不顧。彰化縣政府嚴格禁止萊豬進入校園與，也啟動了｢窩裡反條款｣，歡迎縣民踴躍檢舉，有獎金可拿，更拜託縣民踴躍連署，讓中央聽聽彰化縣民的聲音，並支持彰化健康豬。

縣黨部張錦昆主委也表示，7成民意反對萊豬進口，蔡政府一意孤行，動員中央政府官員與民進黨的立委，逼迫百姓接受萊豬，這讓鄉親們吞得下去嗎﹖呼籲縣民站出來，踴躍參與公投。

縣議會黨團書記長劉淑芳與黨籍民意代表也呼籲民眾，全力配合縣府強力稽查萊豬流向，為了大家的健康，一定要出來連署，勇於表達自己的意見。