維繫後小英時代勢力 英系不急表態要當「造王者」

民進黨英系成員繼去年底邀副總統賴清德餐敘後，昨天也用同樣規格與另一位2024熱門人選、桃園市長鄭文燦餐敘，引發關注。黨內人士指出，蔡英文總統成功連任後，英系的戰略目標也隨之從打選贏戰，轉換為在「後小英時代」維繫影響力；目前英系也不急著表態，邀請賴、鄭二人廣結善緣的舉動，頗有拉高格局，欲扮演「造王者」角色。

據悉，英系內部對於賴清德、鄭文燦二位2024年可能參選的熱門人選，尚未有任何支持意象表態，且內部意見多元。賴清德雖然因為去年參加初選，和英系之間多有摩擦，但一位英系立委表示，若現在要自己選一個代表民進黨出戰2024，還是會選賴清德，因為賴在政壇資歷較深，已在各種層面受過全面檢驗，參選後冒出的不確性因素也較低，由賴披掛上陣會是一場比較可預期的選戰；不過這都僅是個人看法，派系內目前都沒有相關討論。

一位英系核心成員則指出，賴清德去年利用制度上的缺漏，突襲宣布投入總統初選，這件事情造成雙方的彼此不諒解相當深，也不會是大家一起吃過一次飯就能完全化解的，且英系內部多有持相同意見者，並非每個人都已放下。該人士也說，賴清德若有心化解黨內恩怨，應先從自己發跡地台南做起，與台南市議會議長郭信良二人之間多年的恩怨若能先化解，才是大和解的第一步。

綠營人士表示，雖然蔡英文已無法再連任，但現階段身兼總統與黨主席，英系在黨內仍是極具話語權；因此就算2024年大選推不出自己的人參選，仍會是重要的一股勢力，任何一位欲爭取2024大位者，勢必都得極力爭取其支持；英系以「造王者」角色在後小英時代延續派系勢力，會是一個不錯的未來布局選項。