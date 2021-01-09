快訊

寒流襲！台鐵3天至少3起鋼軌斷裂 今上午和平=漢本又斷

884萬元新書虧本賣？ 台鐵稱「價格不一定等於價值」

維繫後小英時代勢力 英系不急表態要當「造王者」

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
英系成員昨晚與桃園市長鄭文燦聚餐，引發外界關注。圖／本報系資料照
英系成員昨晚與桃園市長鄭文燦聚餐，引發外界關注。圖／本報系資料照

民進黨英系成員繼去年底邀副總統賴清德餐敘後，昨天也用同樣規格與另一位2024熱門人選、桃園市長鄭文燦餐敘，引發關注。黨內人士指出，蔡英文總統成功連任後，英系的戰略目標也隨之從打選贏戰，轉換為在「後小英時代」維繫影響力；目前英系也不急著表態，邀請賴、鄭二人廣結善緣的舉動，頗有拉高格局，欲扮演「造王者」角色。

據悉，英系內部對於賴清德、鄭文燦二位2024年可能參選的熱門人選，尚未有任何支持意象表態，且內部意見多元。賴清德雖然因為去年參加初選，和英系之間多有摩擦，但一位英系立委表示，若現在要自己選一個代表民進黨出戰2024，還是會選賴清德，因為賴在政壇資歷較深，已在各種層面受過全面檢驗，參選後冒出的不確性因素也較低，由賴披掛上陣會是一場比較可預期的選戰；不過這都僅是個人看法，派系內目前都沒有相關討論。

一位英系核心成員則指出，賴清德去年利用制度上的缺漏，突襲宣布投入總統初選，這件事情造成雙方的彼此不諒解相當深，也不會是大家一起吃過一次飯就能完全化解的，且英系內部多有持相同意見者，並非每個人都已放下。該人士也說，賴清德若有心化解黨內恩怨，應先從自己發跡地台南做起，與台南市議會議長郭信良二人之間多年的恩怨若能先化解，才是大和解的第一步。

綠營人士表示，雖然蔡英文已無法再連任，但現階段身兼總統與黨主席，英系在黨內仍是極具話語權；因此就算2024年大選推不出自己的人參選，仍會是重要的一股勢力，任何一位欲爭取2024大位者，勢必都得極力爭取其支持；英系以「造王者」角色在後小英時代延續派系勢力，會是一個不錯的未來布局選項。

賴清德 民進黨 鄭文燦

延伸閱讀

沒特別挺賴清德 英系昨同規格邀鄭文燦餐敘

立委趙正宇捐1千箱物資助弱勢戶 鄭文燦站台喊讚

賴清德：AI新時代就是台灣的新機會 要勇敢迎接

參訪新北通德興業 賴清德現場試穿捕手護具

相關新聞

沒特別挺賴清德 英系昨同規格邀鄭文燦餐敘

蔡英文總統任期進入第二任後，正式宣告民進黨「後小英時代」布局起跑。據了解，英系成員繼去年底邀副總統賴清德餐敘後，昨天同樣...

雲林反萊豬公投連署 設200個簽署點目標50萬份

由國民黨發起的反萊豬公投連署，雲林縣黨部今天選在人潮較多的古坑綠色隧道舉行連署啟動儀式，雲林縣長張麗善率黨籍民代與鄉鎮長...

上午3千人連署 國民黨彰化反萊豬公投連署十分踴躍

國民黨推動的「還我公投」、「反萊豬公投」兩公投案第二階段連署，彰化縣共有10個連署站，今天（9日）上午在彰化市民權市場的...

遭質疑自肥 台鐵局長表示出書非歌功頌德

台鐵近日耗資884萬，出版「一張通往改變的車票」套書，紀錄兩年來的改革，但出版時機點正逢局長張政源退休，遭質疑自肥，對此...

推文遠眺自由女神 蔡總統：美國民主是世界希望燈塔

美國總統大選結果底定。蔡英文總統昨天在社群媒體推特上表示，在當前此艱難時刻，團結一致顯得前所未有重要；台灣與所有尋求建立...

維繫後小英時代勢力 英系不急表態要當「造王者」

民進黨英系成員繼去年底邀副總統賴清德餐敘後，昨天也用同樣規格與另一位2024熱門人選、桃園市長鄭文燦餐敘，引發關注。黨內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。