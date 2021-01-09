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沒特別挺賴清德 英系昨同規格邀鄭文燦餐敘

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
桃園市長鄭文燦（右）日前鬆口承認「有想當總統」，一舉一動受外界關注。圖／本報系資料照
桃園市長鄭文燦（右）日前鬆口承認「有想當總統」，一舉一動受外界關注。圖／本報系資料照

蔡英文總統任期進入第二任後，正式宣告民進黨「後小英時代」布局起跑。據了解，英系成員繼去年底邀副總統賴清德餐敘後，昨天同樣在小英之友會全國總會辦公室，和另一位2024熱門人選、桃園市長鄭文燦餐敘。英系召集人劉櫂豪證實此聚會，並表示會中和上回一樣，多一般性質的閒話家常，席間並無特別提到未來選舉或2024相關議題。

劉櫂豪表示，小英之友會本來就會定期邀約社會各界來餐敘，人選也不局限於政治人物，包括藝文界、社團等民間人士也都有，只是剛好賴清德和鄭文燦二位知名度較高，比較受各界關注。

劉櫂豪說，昨天大家政治圈老朋友相聚，當然有講到政治，不過都是講以前一些的趣事，沒有提到之後的選戰布局。與會綠委莊瑞雄也說，鄭文燦談地方治理經驗，當初如何打入桃園這樣的艱困選區，都是很輕鬆的交流，大家可以平常心看待餐敘。

去年底，英系也曾在同一地點邀請賴清德餐敘，由於蔡、賴之間在去年黨內初選時埋下裂痕，餐敘也被黨內解讀為雙方和解的開始。綠營派系人士表示，蔡英文已進入第二任期，直屬子弟兵們也是時候該思考未來「後小英時代」的發展，現階段離2024下一次大選尚早，先與二位未來問鼎大位的熱門人選廣結善緣，是個合乎邏輯的做法。

鄭文燦 劉櫂豪 賴清德

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