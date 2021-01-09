克拉夫特將訪台 孫大千：缺勤大使不會為台灣增地位

美國駐聯合國大使克拉夫特將訪問台灣，前立委孫大千今在臉書質疑，克拉夫特並非美國傳統國際政治圈重量級人士，只不過是共和黨大金主妻子，對未來美國對台政策無主導權或影響力，此行能給台灣什麼好處？

孫大千表示，過去一年來，美國政府頻繁派高階官員訪台，但每次訪問之，台灣不是要高額軍購，就是被迫開放萊豬。雖然說來者是客，但在美國川普政府已走向窮途末路、眾叛親離時刻，希望民進黨不要再一次為了舔美出賣台灣人民利益。

孫大千說，也許民進黨覺得欠了美國總統川普很多，可是台灣人民沒有。

孫大千表示，克拉夫特任美國駐加拿大大使的15個月，缺勤高達300多天。這樣一位酬庸性質的「缺勤大使」訪台，既不會讓台灣多一點面子，也不會給台灣增一點地位。