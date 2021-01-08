朝野協商臨時會破局 國民黨團：應讓官員列席回應民怨
立法院下午朝野協商臨時會議程破局，議程要下周一談話會確認。國民黨團晚間發聲明表示，立法院不是行政院立法局，立委更不是行政院橡皮圖章，執政的民進黨團須拿出執政的高度及對制度的尊重，不要只想否決在野黨主張。
國民黨團表示，民進黨中央執政無能下，早已弊案叢生。不論是進口萊豬引起全民反彈，近來出現司法史上史無前例的重大弊案、政府利用電子監控設備侵犯國人隱私、健保以突襲方式調漲增加全民負擔。
此外，在美國總統川普將下台之際，蔡政府還接受美國駐聯合國大使來台訪問；農曆春節即將來臨，防疫旅館不足及各項整備措施是否就位，國民黨團認為全民有知的權利，強烈主張，此次臨時會應召開委員會議，讓官員列席備詢回應民怨。
國民黨團也質疑，民進黨召開臨時會提案中居然將周末六、日列入院會議程，預留時間要以人數優勢，透過表決強壓在野黨團主張與凍結或刪減預算提案，不但不尊重在野黨，更違反「勞基法」有關一例一休的規範。
國民黨團譴責，民進黨團無視政府法令、漠視議事人員、國會助理的合法權益，只在乎執政黨政治利益，要求民進黨團必須對社會有所說明，勞動部須對執政黨團公然違法表達明確立場，以維護法律及相關人員權益。
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