對入侵美國會案靜默 朱立倫：蔡總統、蘇貞昌不要護短

美國國會遭支持現任總統川普民眾入侵引發衝突，但與川普政府來往密切的蔡政府至今未表達看法。國民黨前主席朱立倫今天表示，蔡總統、行政院長蘇貞昌作為民主國家的領袖，不要有差別待遇，都要堅持民主、自由、法治、人權。

朱立倫指出，民主、自由、法治、人權是國人一貫的堅持，今天強力譴責香港濫抓民主人士，也一樣對昨天美國國會被這些不願承認民主選舉結果的民眾攻占，當然也要強力譴責這樣的暴力行為。

朱立倫說，對於任何用暴力行為攻占國家民主殿堂都要予以譴責，外界應該就針對這件事情是不是民主社會、國家該有的表現或行為檢討，蔡總統跟蘇貞昌不要雙標到不願意對這件事情表態，甚至護短。

朱立倫也呼籲，希望未來新的一年，北京、華府這兩個世界強權能大家負起責任，從過去2020年非常破碎的世界當中，讓世界更為理性、穩定。