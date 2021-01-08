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反萊豬、還我公投 南市22個連署點迎戰

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
國民黨台南市黨部在1月9、10日規畫22處雙公投連署站。記者鄭惠仁／翻攝
國民黨台南市黨部在1月9、10日規畫22處雙公投連署站。記者鄭惠仁／翻攝

國民黨明、後兩天全國同步推動「反萊豬、綁大選」兩項公投街頭連署，台南市黨部共規畫22個連署點，時間從上午9點至12點。市黨部主委莊占魁呼籲市民朋友協助連署，並且在8月28日投票日勇敢站出來，捍衛自己的食安及健康。

莊占魁表示，自1月9日起市黨部會到各個人潮聚集地辦理街頭連署，民眾平日可以到黨部或各議員服務處參與連署，市黨部正積極設置「雙公投友善連署點」，方便民眾能夠就近連署。雙公投連署書也能自行從雲端下載，連結下載網址如下：https:// chichen.org/vote828，民眾填寫完畢後可就近送到黨部或議員服務處，或郵寄到台南市東區林森路二段192巷25號，國民黨台南市黨部收。

莊占魁提醒民眾，反萊豬公投連署書在填寫時，每個欄位除了主文、編號、核對結果外，其餘都必須填寫清楚，字體工整、不可代填、戶籍必須完整填寫，尤其鄉鎮市區里鄰務必寫明清楚，居住在6都的民眾只需填寫「市」，不必填寫「台灣省」、生日必須用民國填寫，如此才能完整完成公投連署書。

國民黨副秘書長謝龍介明天上午10點45分將至安南區溪心里活動中心連署，他也籲請大家以行動連署，捍衛食安。

公投 國民黨 食安

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