顏聖冠退選 吳怡農：尊重 盼未來有機會請益

民進黨台北市黨部主委31日將改選，台北市前議員顏聖冠今天宣布退選，若下午五點前沒再有人登記，就會出現民進黨新境界智庫副執行長吳怡農同額競選情況。吳怡農今天表示，尊重顏聖冠的決定，也會繼續跟黨內的前輩包含顏聖冠請益。

吳怡農說，自己看到顏聖冠的聲明之後，已經有與她通過電話，期盼之後有機會拜訪，向顏聖冠請益；也希望大家在31日可以踴躍出來投票，讓大家一起努力，也讓自己能夠為地方黨部付出一己之力。

綠營人士分析，顏聖冠宣布參選之後，走的是一雙一雙手去握的扎實路線，也積極拜訪派系尋求支持，確實讓人感受到她沒派系奧援也投入參選，相當勇敢的一面，但這次吳怡農出線大局已定，加上各派系多鼓勵性質，無意全力挹注資源相挺，可能都是顏聖冠最終退選原因。