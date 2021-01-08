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顏聖冠退選 吳怡農：尊重 盼未來有機會請益

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨新境界智庫副執行長吳怡農極可能同額競選民進黨台北市黨部主委。圖／本報系資料照
民進黨新境界智庫副執行長吳怡農極可能同額競選民進黨台北市黨部主委。圖／本報系資料照

民進黨北市黨部主委31日將改選，台北市前議員顏聖冠今天宣布退選，若下午五點前沒再有人登記，就會出現民進黨新境界智庫副執行長吳怡農同額競選情況。吳怡農今天表示，尊重顏聖冠的決定，也會繼續跟黨內的前輩包含顏聖冠請益。

吳怡農說，自己看到顏聖冠的聲明之後，已經有與她通過電話，期盼之後有機會拜訪，向顏聖冠請益；也希望大家在31日可以踴躍出來投票，讓大家一起努力，也讓自己能夠為地方黨部付出一己之力。

綠營人士分析，顏聖冠宣布參選之後，走的是一雙一雙手去握的扎實路線，也積極拜訪派系尋求支持，確實讓人感受到她沒派系奧援也投入參選，相當勇敢的一面，但這次吳怡農出線大局已定，加上各派系多鼓勵性質，無意全力挹注資源相挺，可能都是顏聖冠最終退選原因。

吳怡農 民進黨 北市

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