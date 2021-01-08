違紀輔選傅崐萁遭黨停權1年 花縣長徐榛蔚：甚表遺憾

國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚，去年立委選舉時違紀輔選丈夫傅崐萁，原遭國民黨停權1年半，徐提申覆，國民黨考量她的執政成績，今決定減輕為停權1年。徐下午發布書面回應，表示考紀委員凌駕黨意、壓迫民意，甚表遺憾。

徐榛蔚下午書面作出兩點回應：第一，對於七個考紀委員的個人意見，竟然凌駕黨意、壓迫民意，甚表遺憾。二、這樣的決議，不會打擊榛蔚熱愛國民黨，繼續爲國家、爲花蓮打拼的決心。

徐榛蔚為夫輔選一事，地方黨部原本建議申誡一次，但送到黨中央後，國民日前做出考紀處分，決議將徐榛蔚停權一年半。不過，此案在去年9月30日中常會內部討論激烈，最後秘書長李乾龍請徐榛蔚申覆後再行討論。

徐提出申覆，盼依據花蓮縣黨部考紀會的建議，將「停權1年半」改成「申誡」；國民黨考紀會今天上午開會，決定駁回，不過考量她的執政成績，由原本停權1年半減輕到1年。由於去年9月已開始執行停權，等於今年9月就可以結束停權懲處。

有親傅地方政壇人士分析，徐回應中所說的「凌駕黨意」，指的應該就是地方黨部建議的申誡處分。徐在花蓮施政成績不錯，且徐是為丈夫傅崐萁站台，而本屆立委選舉，國民黨提名人選得票數並不高，傅是因為國民黨遲不同意他重回國民黨的申請，才以無黨籍參選，為泛藍留下一席立委，黨中央應該以地方民意為依歸，做出妥適處分。