外交部歡迎克拉夫特訪台 將晉見蔡英文

外交部今天表示，美國駐聯合國常任代表克拉夫特（Kelly Craft）將率團於1月13日至15日訪問我國，期間將晉見蔡英文總統，拜會外交部長吳釗燮，並於外交部「外交及國際事務學院」發表演說，就我國際參與及聯合國事務進行交流。

外交部表示，克拉夫特是台灣堅定友人，任內多次就我國推動參與「聯合國」（UN）、「世界衛生組織」（WHO）及「國際民航組織」（ICAO）案公開表達支持，為台灣有意義及擴大參與聯合國體系發出正義之聲，外交部對克拉夫特的友好與支持表達由衷感謝。

外交部表示，克拉夫特此行是自我國1971年退出聯合國以來，首度有現任美國駐聯合國常代來訪，展現美國對台灣國際參與的強勁支持，並象徵台美全球夥伴關係的進一步提升。未來我國政府將在既有良好基礎上，與美國等理念相近的國家攜手合作，捍衛民主、自由、人權及以規範為基礎的國際秩序，持續為世界的和平與發展積極做出貢獻。