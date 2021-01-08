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蔡英文視察竹市國小營養午餐 強調政府重視食安議題

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
蔡英文參觀剛啟用的三民國小附幼新校舍，學童以歌聲歡迎總統蒞臨。記者巫鴻瑋／攝影
蔡英文參觀剛啟用的三民國小附幼新校舍，學童以歌聲歡迎總統蒞臨。記者巫鴻瑋／攝影

總統蔡英文今天上午到新竹市三民國小視察，在市長林智堅的陪同下，了解新竹市的營養午餐政策，還參觀了剛落成啟用的三民國小附幼新校舍，對於市府在美感教育、食安保障的積極作為，蔡英文給予十分大的肯定，更表示新竹市年輕的市府團隊樹立了地方政府典範。

蔡英文稱讚新竹市不僅在校園的硬體設備做得好，投入48億元經費推動「新校園運動」，改建24校、34棟老舊校舍，起用專業建築人才，將美感融入教育建築，獲得國內外大獎肯定，營養午餐政策也辦得很好，更盛讚新竹市在學生營養午餐的國產食材使用率已經是全國第一。

蔡英文還提到2年前來新竹關埔國小曾與學童一起吃營養午餐，對於這次再來視察，因為防疫問題無法與學童共進午餐感到遺憾，但她相信學校及政府會把關食材，讓家長放心。

新竹市的學生營養午餐配合中央「食安五環」政策，採用國產3章1Q可溯源食材，中央原本補助經費每人每天3.5元，今年起將提升為6元，希望藉此強化學校午餐食材安全性；蔡英文說，除了中央政策配合，地方政府也配置公職營養師，確實做到食材管理，她也強調在孩子成長重要階段，絕對要使用最新鮮、最營養的食材。

蔡英文也同時向家長喊話，表示將孩子送到學校來，政府會給予孩子最大的保障，也向農民喊話，指出政府在解決跨國貿易問題的同時，會積極強化台灣在地農產品的競爭力，她還最後強調政府近年來高度重視食安議題，無論是補強食安法或食安五環機制，會持續落實執政承諾。

總統蔡英文視察新竹市三民國小，強調營養午餐會提供最新鮮、優質的食材讓孩子食用，也希望家長放心。記者巫鴻瑋／攝影
總統蔡英文視察新竹市三民國小，強調營養午餐會提供最新鮮、優質的食材讓孩子食用，也希望家長放心。記者巫鴻瑋／攝影
總統蔡英文視察新竹市三民國小，還連聲讚到看起來「好像很好吃」，但因防疫問題無法與學童共進午餐。記者巫鴻瑋／攝影
總統蔡英文視察新竹市三民國小，還連聲讚到看起來「好像很好吃」，但因防疫問題無法與學童共進午餐。記者巫鴻瑋／攝影
新竹市營養午餐採3章1Q食材溯源，要求食材供應商提供最新鮮優質食材。記者巫鴻瑋／攝影
新竹市營養午餐採3章1Q食材溯源，要求食材供應商提供最新鮮優質食材。記者巫鴻瑋／攝影
總統蔡英文視察新竹市三民國小，強調會提供最新鮮、優質的食材讓孩子食用，也希望家長放心。記者巫鴻瑋／攝影
總統蔡英文視察新竹市三民國小，強調會提供最新鮮、優質的食材讓孩子食用，也希望家長放心。記者巫鴻瑋／攝影
蔡英文參觀剛啟用的三民國小附幼新校舍，學童以歌聲歡迎總統蒞臨。記者巫鴻瑋／攝影
蔡英文參觀剛啟用的三民國小附幼新校舍，學童以歌聲歡迎總統蒞臨。記者巫鴻瑋／攝影

新竹 蔡英文 營養午餐

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