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對江啟臣小失望 林為洲：國民黨主席改選挺改革與理念

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席7月24日改選，現任主席江啟臣爭取連任動作加大，但卻頻頻傳出陣營內屢屢失火。過去隸屬江在立院透明新連線成員的國民黨團總召林為洲今天受訪時坦言，對總召改選「不爽當然有一點」，也對江失望。記者周志豪／攝影
國民黨主席7月24日改選，現任主席江啟臣爭取連任動作加大，但卻頻頻傳出陣營內屢屢失火。過去隸屬江在立院透明新連線成員的國民黨團總召林為洲今天受訪時坦言，對總召改選「不爽當然有一點」，也對江失望。記者周志豪／攝影

國民黨主席7月24日改選，現任主席江啟臣爭取連任動作加大，但卻頻頻傳出陣營內屢屢失火。過去隸屬江在立院透明新連線成員的國民黨團總召林為洲今天受訪時坦言，對總召改選「不爽當然有一點」，也對江失望。

林為洲也表示，7月黨主席改選，他支持理念、支持改革，不論是要爭取連任的江啟臣，或是有意挑戰江的前主席朱立倫，都要提出令人信服的改革願景，他才可能支持。

對於黨內的自走砲批評，林為洲說，「有時候言論會自走砲，我承認」，但他是區域立委當然會有對台灣未來與國民黨未來的想像，不過黨團決議要做的事情一定依循黨團大會決議。

國民黨團總召2月1日交接，將由資深立委費鴻泰接任。談到黨中央對總召改選態度轉折，林為洲中午受訪表示，「不爽當然有一點」，爭取連任是希望延續黨團這一年來才看到的多元討論、團結、戰鬥力強，現在會有點擔心往後是否能持續。

林為洲也提到，當初他和立委蔣萬安與江啟臣在立院議場門口倡導國民黨要改革，中生代要出來承擔，促成江後來參選黨主席，大家對江也都有期待，這也是江能以懸殊票數贏過對手原因，「但是這段時間下來老實說有點小失望」。

林為洲說，當時黨員自主支持江啟臣，也是因對改革有期待，希望革除國民黨以往長輩文化、威權文化、宮廷文化、列寧式領導，「我們對江啟臣有期待，但是做的不夠，所以希望他可以更努力一點，回應當時支持他的人」，否則選他幹嘛？

外傳費鴻泰爭取黨團總召是因資深派覺得聲音被壓住，要促成老中青和諧。林為洲表示，中生代跟老一輩年紀有差、思維當然也不同，「有聽說長輩們有點危機感」，覺得大家一直說中生代、那他們豈不是要被淘汰，也想有所表現，但沒那麼嚴重的對立。

林為洲 國民黨 江啟臣

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