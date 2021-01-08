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蔡政府對入侵美國會案靜默 馬辦：不怕拜登誤會?

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

美國國會遭支持現任總統川普民眾入侵引發衝突，但與川普政府來往密切的蔡政府至今未表達看法。前總統馬英九辦公室下午發新聞稿批評，在各國領袖紛紛譴責暴力時，蔡英文總統、行政院院長蘇貞昌靜默、未同聲譴責暴力，令人遺憾。

馬辦質疑，太陽花學運嚴重傷害台灣對外貿易，被美國華爾街日報評為「台灣自甘落後」，但民進黨執政後，不但對入侵公署、損壞公物學運人士撤告，學運帶頭者更高升民進黨職，對民主法治認知為何與國際社會如此天差地遠？

馬辦表示，蔡總統屢屢聲援香港民主運動，為何卻對美國民主遭暴力踐踏靜默不語？美國準總統拜登將上任，台美關係將邁入新階段，蔡總統的靜默與過去支持太陽花立場，不擔心拜登政府誤會她認同這場被認為是川普動員的暴力亂局？

馬辦指出，美國會遭入侵，朝野不分黨派挺警方執法，前總統小布希、柯林頓與歐巴馬都譴責暴力，加、英、法、德、歐盟、紐澳、印度等國政治領袖都譴責暴力傷害民主，凸顯無論訴求為何，民主法治國無法容忍違法暴力占領政府機構。

馬辦表示，2014年太陽花學運時，美國在台協會理事卜道維(David Brown)就批評是「非法行為」，在美國並不會被容許；美國華府知名的「尼爾森報導」(Nelson Report)更批評，學生以民主為名，行霸占公署之實，本質就是威權專制。

馬辦指出，反觀2014年太陽花學生占領立法院及行政院，民進黨不僅為學生行動背書，鼓勵黨員支持學生占領行為，如今擔任總統、行政院長、立法院長及駐日代表的蔡英文、蘇貞昌、游錫堃與謝長廷，當時還到現靜坐場力挺。

太陽花學運 行政院 民進黨 馬英九

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