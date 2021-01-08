台鐵局長灑大錢出書 立委砲轟：花公帑美化政績

台鐵局長張政源將在1月15日退休，不到一周前夕台鐵卻出版新書「一張通往改變的車票」，專書一套四本耗資884萬。國民黨立委洪孟楷表示，政府出書宣傳要合情合理，過去出版品頂多幾十萬，這次卻暴增，是不是藏有業配新聞或其他宣傳內容，台鐵應該一次交代清楚。時力立委邱顯智也批評，台鐵鐵道安全不顧好，還花大錢搞行銷，實在沒必要。

洪孟楷說，台鐵近年來事故狀況頻傳，包括經過斷軌卻未通報、列車長需跪趴地開車門等，內部管理沒有做到位，卻花公務預算出書美化政績，難怪看在內部員工或是一般民眾眼裡只會更加火大，民進黨政府是否慣用大內宣手法，所以告單位部門花納稅錢不手軟，這點真的該為人民好好把關。

邱顯智指出，台鐵與其花大錢搞這些行銷，不如扎實把鐵道安全做好，才是正辦，近來台鐵可謂頻頻出包，從磨軌車爭議、斷軌、侯硐段崩塌到鐵路平交道問題，皆是攸關行車安全的議題，台鐵若不從根本顧好行車安全，花再多錢搞行銷，民眾依然會對台鐵的品質沒有信心。

邱顯智說，若真的要出書，也應該是參考日本的「軌道」一書，該書是描寫藉由福知山線出軌事故，如何改變JR西日本公司整體營運狀況的經過，有其意義；而非像張政源出的書聚焦在達成了什麼政績、成就。