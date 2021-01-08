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【即時短評】蔡英文 你欠川普 我們沒欠

聯合報 / 本報記者程平
圖為川普2016年底當選美國總統時，和總統蔡英文通電話。 圖／美聯社、總統府提供
圖為川普2016年底當選美國總統時，和總統蔡英文通電話。 圖／美聯社、總統府提供

美國國務卿龐培歐突然宣布，美駐聯合國大使克拉夫特將訪台，但眼看川普政府距離下台不到二周，卻仍然要抓著台灣刺激北京，台灣黨政高層也只能被動稱樂見台美關係持續突破。只不過，為了維持「台美關係史上最好」，我們光去年就新揹了1441億軍購預算，今年還要迎接萊豬，蔡政府對川普政府辦流水席請客，卻要全民埋單。

川普政府強硬反中的演出，與靠著反中維繫政權的蔡政府，在過去四年一搭一唱，創造了蔡政府口中的台美關係史上最好。只不過，這樣的最好，卻也同時讓兩岸關係急凍，也讓台灣海峽的軍事緊張重新升溫。

川普政府、蔡政府連手激化台海緊張關係，也成為各取所需最好的最好理由。AIT處長酈英傑說，台灣是美國對外軍售的第一大客戶。這個第一，表面是為了台海戰力平衡，但在美國大選年肥了軍火商，最後得利的難道不是川普?蔡政府則可繼續拿充實國防、捍衛台灣大內宣，靠美國撐腰，玩不膩辣台妹的遊戲。

只不過，要跟美國玩遊戲當然要付出代價。表面上，軍方聲稱這1441億軍購預算在逐年攤提後，不會壓縮正常國防預算，但這並不包含後續一、二十年還要繳給美國的裝備維持費，也難怪蔡英文在四年前就向美方承諾，未來每年增加2%的國防預算，預先準備了未來的遊戲費。

除了軍購，蔡政府不管面對國內多大的反彈，就是堅持要開放萊豬。原本蔡政府還企圖拿「國家整體利益及未來戰略發展目標」來說服大家接受，再靠與川普政府的「台美經濟與商業對話」增添萊豬換BTA的想像，但沒想到美國總統當選人拜登還沒上台就表明，暫不會簽署任何新的貿易協議。蔡政府的遊戲費根本繳錯地方。

川普把民族主義、民粹玩過了頭，弄到一身臭名，過去蹭著川普的蔡英文，現在發現尾大不掉，一方面川普政府臨去秋波，還要綁架台灣，另一方面又擔心被拜登政府誤會，影響未來的台美關係。蔡英文對川普大方創造自己的政治利益，現在浮現的後果，卻要所有台灣人共同承擔。

川普 台美關係 萊豬

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