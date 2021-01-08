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縣政表現優異 徐榛蔚違紀輔選傅崑萁停權處分減為一年

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚2020立委選舉期間，未經黨同意下為丈夫、無黨籍立委候選人傅崐萁輔選當選，遭黨紀處分停權一年半，引發爭議後提出申訴。國民黨考紀會上午開會認定申訴無理由，但仍以徐縣長表現優異減輕處分為一年。

考紀會表示，國民黨2018年9月25日提名黃啟嘉參選花蓮縣立委，傅崐萁至同年11月21日才宣布參選，之後雖曾有中常委提案花蓮縣開放提名，但提案未經中常會通過，黨中央也未核准徐榛蔚幫傅輔選。

考紀會指出，徐榛蔚之後於2020立委選舉期間確實曾為傅崐萁輔選，有違紀輔選責任，才會依據規定，考量徐與傅的親屬身分，處以停權一年半處分，原處分並無違誤，其申訴無理由。

但考紀會也提到，基於花蓮縣黨部來函指出，徐榛蔚當選縣長後，從政表現優異，故依黨紀處分規程規定與花蓮縣黨部建議，將其原停權一年六個月處分減輕為停權一年。

徐榛蔚 考紀會 2020立委選舉

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