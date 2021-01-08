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拚萊豬公投為連任主席？ 江啟臣：那什麼都不用做了

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨發起反萊豬公投，但因公投將於明年黨主席改選後才投票，甚至近來黨中央催繳黨公職分攤金，都被解讀是為了黨主席江啟臣爭取連任所需。江上午受訪表示，如果什麼都要跟黨主席選舉掛在一起，那大概什麼事都不用做了。記者周志豪／攝影
國民黨發起反萊豬公投，但因公投將於明年黨主席改選後才投票，甚至近來黨中央催繳黨公職分攤金，都被解讀是為了黨主席江啟臣爭取連任所需。江上午受訪表示，如果什麼都要跟黨主席選舉掛在一起，那大概什麼事都不用做了。記者周志豪／攝影

國民黨發起反萊豬公投，但因公投將於明年黨主席改選後才投票，甚至近來黨中央催繳黨公職分攤金，都被解讀是為了黨主席江啟臣爭取連任所需。江上午受訪表示，如果什麼都要跟黨主席選舉掛在一起，那大概什麼事都不用做了。

江啟臣說，他與黨中央黨務主管態度是一樣的，只要當一天的黨主席，就是在這個位置上把該做的事情做好。江也提到，是因民進黨團不尊重民意，國民黨團在立法院席次有限擋不下萊豬，只好發起公投讓民眾自己用公投票趕走萊豬。

江啟臣表示，反萊豬兩公投的連署工作已陸續進行，明天會在全台各縣市人潮聚集的地方，包括市場等地，更正式的啟動設連署點，所有黨籍從政同志也會到各地方去參與連署工作，希望透過具體的行動呼籲大家踴躍連署。

江啟臣說，反萊豬公投連署管道很多，不是只有固定的連署點，網路上可以下載，甚至跟便利商店合作，可以到那下載，填好寄回黨中央或黨籍民代服務處，多管道、多點連署方式，希望在最短時間衝到50萬份連署書。

至於募款責任額，江啟臣指出，募款責任相關規定、修改，在兩任以前的黨主席時起的中常會就通過了，已經行之好幾年了，黨中央是今天是依據相關規定，被要求落實執行；如果什麼事都扯到主席連任，那大概什麼事都不用做了。

國民黨革實院院長羅智強也說，他將連續三天發起縱橫台北活動，沿著藍線、綠線、紅線會挑16個捷運站，舉辦16場街頭演講跟沿路步行；之後還會騎腳踏車從台北騎到屏東，沿路遍地開花拚公投連署。

羅智強說，兩個月要連署50萬份連署書是難上加難的工作，但民眾要想清楚，是要吃9個月或一輩子萊豬，有公投就只要吃9個月。

台北市長柯文哲批評國民黨萊豬論述不清楚，民調不升反跌。江啟臣反批，不知道柯的依據是什麼，上個月美麗島電子報民調顯示，逾四成民眾覺得國民黨最關心反萊豬議題，請柯要認識這一點。

萊豬 公投 江啟臣

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