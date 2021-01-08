快訊

整理包／今晚8時起開搶集中檢疫所 必看5大QA

紅衣鴨語錄貼圖上架審核未過關 LINE退件原因曝光

影／江啟臣批蔡「雙標」 駁柯：民調認同國民黨

聯合報 / 記者張善寧 顏凱勗／台北即時報導
國民黨主席江啟臣接受聯訪。記者顏凱勗／攝影
國民黨主席江啟臣接受聯訪。記者顏凱勗／攝影

國民黨為抵制萊豬進口，正動員推動反萊豬公投，國民黨籍台北市議員羅智強昨也邀請台北市長柯文哲連署公投，但柯文哲不僅未參與連署，還稱「國民黨反萊豬反到民調降低」。對此，國民黨主席江啟臣今(8日)回擊稱，他不知道柯文哲的依據是什麼？

江啟臣強調，國民黨從去年8月28日，蔡英文宣布萊豬進口後，就第一時間站出來反對，這也是為什麼，國民黨現在會進行反萊豬公投的第二階段連署。江啟臣也反駁稱，這段時間以來的相關民調，包括上個月綠營智庫的民調，都顯示國內政黨在關心民眾健康或萊豬議題上，對於最關心、最有作為的政黨，有4成以上的民眾是支持國民黨的，所以請柯文哲也要認識到這一點。

另外，美國國會遭到川粉衝入爆發衝突，引起全球譁然。對比當年台灣的太陽花學運，總統蔡英文對美國國會暴動事件未發一語。江啟臣受訪被問及此事時諷刺，蔡英文給外界感覺，就是很多事情雙重標準。

國民黨 萊豬 江啟臣

延伸閱讀

美國聯合國大使將訪台 江啟臣：不要只是形式上訪問

影／自打臉當年喊社宅5萬戶 柯文哲：別笑！中央還說要蓋20萬戶

內閣改組小英會不會換蘇貞昌？柯文哲：還好我不是她

江啟臣：共和黨站出來譴責 非藉鼓譟人民換政治利益

相關新聞

香港大拘捕 立法院前議員籲台在政治庇護規定更程序化

香港日前拘捕53名泛民主派人士，香港立法會前議員羅冠聰今天表示，台灣未來在對抗中共的戰線上佔有重要的位置，希望未來台灣在...

影／推公投拚連任黨魁？江啟臣：都掛一起就不用做事了

為了反萊豬進口、公投綁大選等2項公投案第2階段50萬份連署書能夠達標，國民黨主席江啟臣(8日)上午先到台北市SOGO復興...

影／江啟臣批蔡「雙標」 駁柯：民調認同國民黨

國民黨為抵制萊豬進口，正動員推動反萊豬公投，國民黨籍台北市議員羅智強昨也邀請台北市長柯文哲連署公投，但柯文哲不僅未參與連...

美國聯合國大使將訪台 江啟臣：不要只是形式上訪問

美國國務卿龐培歐昨宣布美駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）將訪台，要展現「自由中國」成就。國民黨主席江啟臣上...

時力：撐香港別光說不練 臨時會就來討論援港修法

時代力量立院黨團今天表示，近日香港情況更趨惡劣，呼籲朝野各黨團應盡速建立我國對香港的救援機制，在此次臨時會審查修正「香港...

109年新生兒創新低少於死亡數 人口首度負成長

內政部今天公布109年人口統計，去年1至12月出生人數為16萬5249人，創歷年新低，死亡人數為17萬3156人，死亡人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。