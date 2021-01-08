影／江啟臣批蔡「雙標」 駁柯：民調認同國民黨

國民黨為抵制萊豬進口，正動員推動反萊豬公投，國民黨籍台北市議員羅智強昨也邀請台北市長柯文哲連署公投，但柯文哲不僅未參與連署，還稱「國民黨反萊豬反到民調降低」。對此，國民黨主席江啟臣今(8日)回擊稱，他不知道柯文哲的依據是什麼？

江啟臣強調，國民黨從去年8月28日，蔡英文宣布萊豬進口後，就第一時間站出來反對，這也是為什麼，國民黨現在會進行反萊豬公投的第二階段連署。江啟臣也反駁稱，這段時間以來的相關民調，包括上個月綠營智庫的民調，都顯示國內政黨在關心民眾健康或萊豬議題上，對於最關心、最有作為的政黨，有4成以上的民眾是支持國民黨的，所以請柯文哲也要認識到這一點。

另外，美國國會遭到川粉衝入爆發衝突，引起全球譁然。對比當年台灣的太陽花學運，總統蔡英文對美國國會暴動事件未發一語。江啟臣受訪被問及此事時諷刺，蔡英文給外界感覺，就是很多事情雙重標準。