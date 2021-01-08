美國聯合國大使將訪台 江啟臣：不要只是形式上訪問

美國國務卿龐培歐昨宣布美駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）將訪台，要展現「自由中國」成就。國民黨主席江啟臣上午受訪表示，正面看待台美關係正常化、升級強化，但台灣民眾期待的是務實、永續的台美關係，不是形式上訪問。

江啟臣指出，歡迎所有支持台灣的友人來台灣訪問，但呼籲台美關係除高層互訪等形式上作為外，更要強調實質、務實、永續，能夠有更具體結論的往來，這也是民眾所期待的。

江啟臣說，現在在討論台美之間經貿互動時，民眾其實更期待看到，雙方能不能有一些具體進展，或是在與人民有關的利益上，能夠有一些具體結果出來，而不是只是形式上的見面或訪問。

對於美國國會昨天遭將卸任的美國總統川普支持者攻占引爆衝突，與川普政府互動密切的蔡政府卻至今未表達看法。江啟臣批評，蔡政府給外界的感覺，就是很多事情都雙重標準，包括對於民主價值認定上也是一樣。

江啟臣表示，不管誰執政，在民主、人權各方面的價值認定上應該要標準一致，這些事情也不應分是哪一個國家或對岸；若台灣堅持的是民主的價值，那就應該以信仰民主的價值來認定相關的政治事件或人民關心的事情。