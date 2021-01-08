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時力：撐香港別光說不練 臨時會就來討論援港修法

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
時力黨團表示，立院臨時會就該來討論援港修法。圖／時代力量黨團提供
時力黨團表示，立院臨時會就該來討論援港修法。圖／時代力量黨團提供

時代力量立院黨團今天表示，近日香港情況更趨惡劣，呼籲朝野各黨團應盡速建立我國對香港的救援機制，在此次臨時會審查修正「香港澳門關係條例第18條」等援港條文，以具體明確的行動來撐香港。

時力黨團總召邱顯智委員表示，香港自從通過國安法後，局勢越來越嚴峻，近日更進行「香港大抓捕」，目的是將香港孤立於外界，除了嚴厲譴責中共的暴行，也要求立刻釋放被逮捕的香港民主派人士。

時力黨團副總召陳椒華指出，因應現在的局勢，立法院在臨時會需採緊急行動，盡快排審以修正港澳條例第18條等相關法案，強化對港救援機制；時力在去年4月已經提出完整的修正草案，但內政委員會遲遲沒有排審，令人遺憾。

銅鑼灣書店創辦人林榮基表示，香港受北京打壓以來，過往荒謬的罪名現在更加荒謬、過去合法的行為現在變成違法；這次事件會造成嚴重後果是，往後香港人無論投甚麼票，只要是反對票就全部變成違反國安法，形同只剩支持中共政權一個選項，因此香港人在思考未來道路時，有些人會考慮離開香港。

林榮基呼籲，台灣政府可以提出援港的法律，現在香港人需要的是所有民主國家的積極協助；也提醒台灣政府要有警覺，中共的威脅第一波到香港，第二波就可能到台灣，對岸也有可能通過一些手段使局勢擦槍走火、挑起台海間的緊張。

香港 國安法 中共

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