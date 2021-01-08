快訊

整理包／今晚8時起開搶集中檢疫所 必看5大QA

紅衣鴨語錄貼圖上架審核未過關 LINE退件原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拜登當選美國總統 政府表達祝賀

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
外交部發言人歐江安。記者徐偉真/攝影
外交部發言人歐江安。記者徐偉真/攝影

外交部今天表示，美國國會於美東時間7日凌晨完成各州選舉人票認證程序，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）及副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）正式當選美國第46任總統及第49任副總統，外交部對拜登總統當選人、賀錦麗副總統當選人表達誠摯祝賀。

外交部表示，外交部在去年11月美國大選投票結果明朗後，已請我駐美國代表處轉蔡英文總統致拜登的賀函，我國除祝賀勝選外，也表達盼未來與拜登領導的美國政府密切合作，使台灣與美國的友好關係進一步強化。

外交部表示，台美共享自由、民主、人權、尊重法治等核心價值，近年來在雙方共同努力下，台美互信基礎穩固、溝通順暢，不斷深化雙方在政治、安全及經濟等各領域的合作夥伴關係，中華民國政府期盼在既有良好基礎上，與美國新政府繼續攜手合作，積極強化台美友好關係，並共同促進亞太區域的和平、穩定與繁榮。

外交部 拜登 賀錦麗

延伸閱讀

NBA／湖人盼赴白宮見拜登 外媒稱就待下半季賽程公開

鼓勵川粉闖國會大廈 英相強生譴責川普

川粉硬闖國會惹眾怒 要求川普去職呼聲益增

拜登完全執政 台股誰是大贏家？

相關新聞

香港大拘捕 立法院前議員籲台在政治庇護規定更程序化

香港日前拘捕53名泛民主派人士，香港立法會前議員羅冠聰今天表示，台灣未來在對抗中共的戰線上佔有重要的位置，希望未來台灣在...

影／推公投拚連任黨魁？江啟臣：都掛一起就不用做事了

為了反萊豬進口、公投綁大選等2項公投案第2階段50萬份連署書能夠達標，國民黨主席江啟臣(8日)上午先到台北市SOGO復興...

影／江啟臣批蔡「雙標」 駁柯：民調認同國民黨

國民黨為抵制萊豬進口，正動員推動反萊豬公投，國民黨籍台北市議員羅智強昨也邀請台北市長柯文哲連署公投，但柯文哲不僅未參與連...

美國聯合國大使將訪台 江啟臣：不要只是形式上訪問

美國國務卿龐培歐昨宣布美駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）將訪台，要展現「自由中國」成就。國民黨主席江啟臣上...

時力：撐香港別光說不練 臨時會就來討論援港修法

時代力量立院黨團今天表示，近日香港情況更趨惡劣，呼籲朝野各黨團應盡速建立我國對香港的救援機制，在此次臨時會審查修正「香港...

109年新生兒創新低少於死亡數 人口首度負成長

內政部今天公布109年人口統計，去年1至12月出生人數為16萬5249人，創歷年新低，死亡人數為17萬3156人，死亡人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。