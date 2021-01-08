香港大拘捕 立法院前議員籲台在政治庇護規定更程序化

香港日前拘捕53名泛民主派人士，香港立法會前議員羅冠聰今天表示，台灣未來在對抗中共的戰線上佔有重要的位置，希望未來台灣在協助方面，可以在給香港的政治庇護規定上更程序化，也要增加反滲透的工作，讓中共的統戰工作難以擴張，保障自由價值。

包括香港邊城青年、台灣人權促進會、經濟民主連合等多個民間團體今天舉行記者會，提出三項訴求，希望國際社會持續關注香港。

台灣公民陣線秘書長江旻諺說，從現在的情勢來看，在可預見的未來，頻繁的政治清算、鎮壓將成為新的常態，勢必有更多港人遭迫害、逮捕或選擇流亡，這陣子美國政在政權移轉，歐洲和中國達成貿易協定，在國際情勢不明朗的情況下，為中國鎮壓香港提供絕佳機會，中國藉由鎮壓、清算香港的反對力量，扭轉反送中以來形成的國際聯合抗中態勢，因此國際需要持續關注香港，聯合告訴中國鎮壓不是國際社會可以接受的事。

羅冠聰今天以視訊參與記者會，他說這陣子的打壓讓他們很多人對未來感到無力，無論是他們過去讀台灣社運人士寫的書還是現在台灣對香港的協助，都是台灣在各種意義上對香港的支持，香港是中共集權的鏡子，台灣在未來對抗中共的戰線上佔有重要位置，希望未來港台持續在公民社會交流，一起對抗集權擴張，他也希望台灣之後在政治庇護的規定上更程序化，也要啟動制裁。

經濟民主連合智庫召集人賴中強說，大家現在面對的真的是閃電戰，從去年底到現在，中國對香港對民主陣營已發動兩波閃電戰，就像二次大戰時希特勒發動的閃電戰一樣，歐洲之前和中國達成貿易協定，接下來歐洲領導人面臨關鍵選擇時刻，是要選擇姑息，為了企業犧牲歐盟一向強調的民主，還是能堅持歐洲價值。