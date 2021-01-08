影／民團提三訴求聲援香港 羅冠聰視訊連線感謝台灣

台灣公民陣線與香港邊城青年等民團今天上午在立法院舉行記者會，邀請立委林昶佐等人，與香港前立法會議員羅冠聰以視訊連線方式出席。記者會上台灣公民陣線秘書長江旻諺提出三項訴求，第一呼籲香港政府應廢止香港國安法，並釋放因港區國安法被捕的人士；第二為要求歐洲議會暫停對中投資協議；第三為要求台灣政府制定「香港人權及民主條款」，透過修港澳條例，逐步升級援港政策，因應大陸鎮壓香港的情勢。

香港前立法會議員羅冠聰以視訊連線方式出席，並感謝台灣聲援、幫助香港，香港雖然沒有像台灣曾經歷戒嚴、白色恐怖，但看到香港逮捕很多人都稱為港版美麗島事件，讓人想到前幾天夜晚，「國安法」顛覆罪名下， 最容易被處以終身監禁，讓人感到黑暗，也對未來感到不安；台灣歷史上的政治人物比我們困難，依然為自由民主願意奉獻、犧牲，讓黑暗中感到支持的精神，台灣對港的支持與協助有很大的意義，也希望反滲透工作讓中共統戰難以延續。 民團今提出三訴求聲援香港，要求國際民主陣營立即行動，香港前立法會議員羅冠聰視訊連線出席。記者季相儒／攝影 民團今提出三訴求聲援香港，要求國際民主陣營立即行動，立法委員林昶佐（左起）、台灣香港協會理事長桑普、經濟民主連合智庫召集人賴中強及後方螢幕視訊連線的張崑陽（螢幕左）及香港前立法會議員羅冠聰（螢幕右）出席。記者季相儒／攝影