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美大使訪台展自由中國成就 孫大千：看懂不是為台灣？
美國國務卿龐培歐昨發聲明譴責香港警方拘捕泛民派人士時，同時宣布美駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）將訪台，要展現「自由中國」成就。前立委孫大千今在臉書分析，美國所做每一件事都是為了美國，不是為了台灣，看懂了嗎？
孫大千表示，美國駐聯合國大使的訪台究竟給台灣帶來什麼實質利益？美國敢公開支持台灣重返聯合國嗎？美國敢在聯合國安理會提案恢復中華民國會籍？自始至終，台灣在美國的眼中，就是一顆用來對付中國大陸的棋子。
孫大千說，在美國壓力下，台灣人被迫去吃台灣豬都不吃的東西，結果台灣既沒得到台美FTA，也沒辦法加入CPTPP，反被美國針對台灣輸出的輪胎課以極重反傾銷稅，這算哪門子平等互惠？
孫大千認為，若不是為了報復香港警方大肆拘捕超過50位泛民派人士，美國會派克拉夫特來台訪問？若不是為了反擊北京政府在香港的所作所為，龐培歐會公開讚美台灣展現「自由中國」所能達到的成就？
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