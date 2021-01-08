快訊

台股開盤漲151點續創新高 台積電衝到580元

昨煽動衝國會 川普今承諾確保平穩有序交接政權

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美大使訪台展自由中國成就 孫大千：看懂不是為台灣？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
美國國務卿龐培歐昨發聲明譴責香港警方拘捕泛民派人士時，同時宣布美駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）將訪台，要展現「自由中國」成就。前立委孫大千今在臉書分析，美國所做每一件事都是為了美國，不是為了台灣，看懂了嗎？圖／截自孫大千臉書
美國國務卿龐培歐昨發聲明譴責香港警方拘捕泛民派人士時，同時宣布美駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）將訪台，要展現「自由中國」成就。前立委孫大千今在臉書分析，美國所做每一件事都是為了美國，不是為了台灣，看懂了嗎？圖／截自孫大千臉書

美國國務卿龐培歐昨發聲明譴責香港警方拘捕泛民派人士時，同時宣布美駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）將訪台，要展現「自由中國」成就。前立委孫大千今在臉書分析，美國所做每一件事都是為了美國，不是為了台灣，看懂了嗎？

孫大千表示，美國駐聯合國大使的訪台究竟給台灣帶來什麼實質利益？美國敢公開支持台灣重返聯合國嗎？美國敢在聯合國安理會提案恢復中華民國會籍？自始至終，台灣在美國的眼中，就是一顆用來對付中國大陸的棋子。

孫大千說，在美國壓力下，台灣人被迫去吃台灣豬都不吃的東西，結果台灣既沒得到台美FTA，也沒辦法加入CPTPP，反被美國針對台灣輸出的輪胎課以極重反傾銷稅，這算哪門子平等互惠？

孫大千認為，若不是為了報復香港警方大肆拘捕超過50位泛民派人士，美國會派克拉夫特來台訪問？若不是為了反擊北京政府在香港的所作所為，龐培歐會公開讚美台灣展現「自由中國」所能達到的成就？

孫大千 聯合國 香港

延伸閱讀

「吳立委」介入疫苗採購內線交易 孫大千：檢調睡著了

孫大千批鄭文燦：容許市民吃萊劑 萊豬市長實至名歸

萊豬來了 孫大千：業者只剩下漲價、虧損和謊報5種選擇

蔡總統謙卑盼國人體諒開放萊豬 孫大千：到底演哪齣？

相關新聞

美大使訪台展自由中國成就 孫大千：看懂不是為台灣？

美國國務卿龐培歐昨發聲明譴責香港警方拘捕泛民派人士時，同時宣布美駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）將訪台，要...

美訪台大使是川普金主 駐加15個月缺勤300天

美國國務卿龐培歐昨天宣布，美國駐聯合國大使克拉夫特將訪問台灣。根據半島電視台等外媒過去報導，克拉夫特背景為共和黨大金主，...

高層厚愛、基層力挺 吳怡農選北市黨部主委劍指市長寶座？

民進黨智庫新境界基金會副執行長吳怡農今天登記參選台北市黨部主委，將與北市前市議員顏聖冠角逐主委職務。顏聖冠曾是「五連霸」市議員，擁有一定基層實力，但綠營內部多認為，吳怡農獲得基層實力與資源更加雄厚的市黨部前主委、國策顧問黃承國支持，應能輕鬆勝選。

吳怡農選民進黨北市主委 柯文哲：活棋

爭議多時的民進黨台北市黨部主委改選，今登記截止，將在農曆年前改選。前市議員顏聖冠領表登記後，呼聲高的民進黨新境界智庫副執...

台美政軍對話完成 聚焦實務合作

外交部長吳釗燮昨天表示，台美政軍對話已順利完成，國防部副部長張冠群透露，相關對話歷年來都有舉行，這次因疫情改視訊舉行，國...

新聞眼／美駐聯合國大使將訪台 川普送大禮 蔡政府兩難

美國總統川普卸任前猛打「台灣牌」，美國國務卿龐培歐宣布駐聯合國大使訪台，卻不忘重申「一個中國」政策，讓蔡政府陷入欲拒還迎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。