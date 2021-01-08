力挺川普翻盤未果 獨派川粉終於承認拜登當選

美國國會於美東時間1月7日認證總統選舉結果，由民主黨拜登及賀錦麗當選美國新任正副總統。獨派作家吳祥輝昨天在臉書首度表示，川普敗選確認。

吳祥輝與台聯等部分獨派人士，自美國大選開票完成後，就一直熱衷於力挺川普逆轉翻盤，並指控拜登陣營做票，期間還在台北舉辦挺川普遊行，並從美國代購川普競選紀念帽；但在美國國會完成確認程序後，吳祥輝表示，川普敗選確認，也見證了美國的偉大。

獨派陣營也有不同意見。台灣民意基金會董事長游盈隆就在臉書表示，再怎麼樣也想不到2020年美國總統大選會走到國會被川粉強行闖入這一地步。游說，其實1月6日國會認證選舉人團投票結果，以及12月14日選舉人團投票，都只是儀式性行為，不會改變選舉結果，2020美國總統大選在11月中旬各州開票確定拜登勝出後，就已實質結束了。

游盈隆指出，這場史無前例、在可怕的武漢肺炎疫情籠罩下的美國總統選舉，過程中衍生許多重大投票計票爭議，但到最後有關單位都宣稱沒有大量可確信的證據，最後卻在暴力衝突、人員傷亡中劃下休止符，對美國民主造成巨大傷害，令人不勝唏噓。