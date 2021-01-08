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昨煽動衝國會 川普今承諾確保平穩有序交接政權

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美訪台大使是川普金主 駐加15個月缺勤300天

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
美國國務卿龐培歐7日凌晨宣布，美國駐聯合國大使克拉夫特（右）將訪問台灣。圖為2019年12月，美國總統川普在白宮一場午餐會中，向安理會成員發表演說，克拉夫特陪同出席。美聯社
美國國務卿龐培歐7日凌晨宣布，美國駐聯合國大使克拉夫特（右）將訪問台灣。圖為2019年12月，美國總統川普在白宮一場午餐會中，向安理會成員發表演說，克拉夫特陪同出席。美聯社

美國國務卿龐培歐昨天宣布，美國駐聯合國大使克拉夫特將訪問台灣。根據半島電視台等外媒過去報導，克拉夫特背景為共和黨大金主，任美國駐加拿大大使的15個月期間，則因為有300多天沒在渥太華的工作崗位上，而有「缺勤大使」稱號。

外媒報導，克拉夫特在美國政壇並不為人所知，對美國人來說也很陌生，其經歷缺乏任何與外交事務有關的教育經歷或實踐經驗，不像那些以前擔任過美國高級外交官者，對國際形勢的複雜性很瞭解。

外媒報導，克拉夫特2016年梅開三度嫁給煤礦業大亨喬．克拉夫特，具經濟實力也是共和黨大金主，長期協助共和黨政治人物募款，包括提供共和黨參議院領袖麥康諾競選時100萬美元捐款，也在川普2016年選戰時贊助27萬美元與就職大典的100萬美元。

外媒報導，民主黨人曾質疑，克拉夫特能否重新確立美國在聯合國的領導作用，特別是在安理會內；反對理由除了她缺乏必要的經驗，還包括她擔任駐加拿大大使期間，長期不再渥太華的工作崗位上。

外媒報導，根據報告指出，克拉夫特在15個月的任期中，缺勤了357天，把58%的時間花在了加拿大境外；且與家人在家鄉肯塔基州度過了7個月；曾有民主黨參議員出示聯邦航空局的記錄顯示，克拉夫特在任期間從渥太華出行了128次，平均每周高達2次。

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