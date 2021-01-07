江宜樺：美國總統交接若順利 應會走向穩健派

美國國會6日認證選舉結果，卻發生美國總統川普支持者闖入國會大廈風波，還鬧出死傷。行政院前院長江宜樺受訪時指出，美方正面對民主危機，下一個觀察點是1月20日政權能否順利交接，若能順利，讓政權交接後能慢慢穩定下來，相信美國內政與對外關係都會走向歐巴馬政府的穩健派，若否，美國民主恐就會成為負面案例，影響世界各國對民主堅韌度的質疑。

江宜樺說，美國被群衆攻佔國會的情景如此熟悉，令人對民主法治的脆弱性感到心痛，但美國作為世界國家領導國，處理這種事情卻有著強烈的雙重標準，當年台灣、香港等地發生類似事件時，美國選擇站在抗爭群眾那一面，稱這是民主運動，且批評這些國家的警察執法是國家暴力，但在美國發生時就改口這種事情是不被容許，還力挺警察執法。

江宜樺認為，美國用典型的雙重標準對他國指指點點，巴不得別的國家發生動亂、從中操作，在自己國家發生就認定為逾越民主法制的分寸，會有這種差異就是美方未仔細了解脈絡，各地抗議事件爆發都有不同理由與狀況。

當年太陽花運動先後攻占立法院、行政院，但江宜樺表示，稍微有法制概念的國家都非常清楚，憲政機關不該被任何群眾用任何民意暴力佔領，只是當年社會氛圍同情抗爭者與學生，可真民主與假民主是一線之隔，好的民主要遵守法制標準。

江宜樺說，過去確實在很多發展中國家都出現未遵守法制與憲政的情形，但發生在美國，就讓世界高度關切，因為身為民主老大哥的美國，卻讓民主後發國家呼籲提醒其不能超越紅線，這是大家過去無法想像。

江宜樺指出，拜登的當選程序確認後，接下來要觀察一月廿日是否還有其他變數， 包含川普如何思考下一步，拜登團隊如何應對，就國外觀察者的角色來看，盼美國要平平安安度過，不要再有暴力或是這次差點演變成內戰的紛爭，讓政權交接後能慢慢穩定下來，否則各國都會很擔心，美國因為川普個人就把國家搞垮，且若轉為暴民政治，美國民主也會變成負面案例，讓世界各國懷疑民主的韌性、堅硬度。

江宜樺也說，期盼美國穩定下來一段時間後，能注意到不該常常用雙重標準來面對國際事務，倘若美國政權轉移順利完成，相信未來拜登政府大部分思維方針還是比較接近歐巴馬的穩健派，處理國際事務不會走單邊主義，內部民主問題雖可能會需要好幾年得時間才能緩和，畢竟川普這次也有將近一半的選票，未來會如何讓新政府產生壓力還無法斷言，但民主社會與政治，自我療傷能力有可能慢慢出現。

江宜樺認為，美國社會或是政治，有希望比川普時期更能回到常軌，而一旦回到常軌，相信各國與美國的溝通也會較川普時期順暢，這部分是可以期待的。