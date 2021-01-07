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烏坵鄉代會主席遭罷免 蔡金照今提申訴罷免無效

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣烏坵鄉鄉代會主席蔡金照今天到金門縣政府民政處進行申訴，與民政處長蔡西湖並與副處長許一傑與相關承辦人討論罷免案事宜。記者蔡家蓁／攝影
金門縣烏坵鄉鄉代會主席蔡金照今天到金門縣政府民政處進行申訴，與民政處長蔡西湖並與副處長許一傑與相關承辦人討論罷免案事宜。記者蔡家蓁／攝影

金門縣烏坵鄉鄉代會主席蔡金照傳遭罷免一案，蔡金照今天專程來到金門縣政府民政處進行申訴罷免無效，原本打算到法院按鈴控告的他表示，將與律師研究相關法條，再決定如何告；金門縣政府民政處表示，烏坵鄉民代表會罷免主席蔡金照案，過程雖有疑義，將等收到鄉代會的正式行文，才能進一步認定罷免案是否有效。

蔡金照今天下午到縣府民政處，拜會民政處長蔡西湖並與副處長許一傑與相關承辦人討論罷免案事宜，他也提出一份申訴書表示，此罷免案違反地方制度法第46條第三項無召集罷免投票會議、無承辦及紀錄人員，也無代表會人員參與及第47條未依郷民代表會組織準則辦理。

另外，蔡金照也質疑，此罷免案違反金門縣烏班代表會組織自治條例第八條主席、副主席之選舉、罷免，須由該會遴派3人至7人擔任管理員、協助辦理投票、監票及開票工作，但卻均由陳興德代表自行而為之、無公所及代表會人員參與，違反規定。另外，陳、黄代表為當事人，理應利益迴避，而不迴避，反而自行印製選票，也屬違法。

民政處表示，雖然收到陳興德罷免案結果傳真，但仍須等待烏坵鄉代表會的罷免案正式公文，才能進一步處置本案，他們也提及，為符合法制精神及適法性，擬請內政部釋示前述疑義。

蔡金照在受訪時表示，將與律師討論後，透過法律途徑尋求罷免無效。

金門縣烏坵鄉鄉代會主席蔡金照傳遭罷免一案，蔡金照今天專程來到金門縣政府民政處進行申訴罷免無效。記者蔡家蓁／攝影
金門縣烏坵鄉鄉代會主席蔡金照傳遭罷免一案，蔡金照今天專程來到金門縣政府民政處進行申訴罷免無效。記者蔡家蓁／攝影
金門縣烏坵鄉鄉代會主席蔡金照（右）將申訴罷免無效的書面資料，遞給民政處長蔡西（左）。記者蔡家蓁／攝影
金門縣烏坵鄉鄉代會主席蔡金照（右）將申訴罷免無效的書面資料，遞給民政處長蔡西（左）。記者蔡家蓁／攝影

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