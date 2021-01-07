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北市議會表決萊豬釋憲吵成一團 呱吉：叫囂都是表演

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
呱吉說，他昨本來沒打算離席，只是不會投票支持此一提案。但在最後關頭他被告知，國民黨可能沒有甲動成功。圖／引用自呱吉臉書
呱吉說，他昨本來沒打算離席，只是不會投票支持此一提案。但在最後關頭他被告知，國民黨可能沒有甲動成功。圖／引用自呱吉臉書

行政院指萊劑零檢出自治條例無效，北市議會國民黨團昨在臨時大會提案釋憲，藍營挟人數優勢表決通過，不過昨表決前，無黨籍議員黃郁芬、林穎孟、林亮君、呱吉邱威傑等相繼離席，呱吉今則在臉書貼文，說明他為什麼離席？以及他對萊豬的立場。

呱吉說，他昨本來沒打算離席，只是不會投票支持此一提案。但在最後關頭他被告知，國民黨可能沒有甲動成功。議會投票要成立，現場人數必須過半。他留下來，不論投反對或棄權，都可能造成投票成立。所以在沒有清點人數、沒有足夠判斷基礎下被勸離。那時候只有30秒做決定。呱吉說，「也太難了吧我。」

呱吉說，他不反對萊豬進口，但他認為主政的民進黨，有責任做好管理與說明，確保人民有充分的選擇權利，以及這個交換讓台灣獲得什麼代價。

不過呱吉說明為什麼離席的貼文，也吸引許多網友留言，有網友說，「松山區市民給你進議會投票權利，結果離席不表態，不就好棒棒？」「離席表示對中央政府強壓地方政府是沒意見，松山區市民這樣想？」還有網友說，「不能有第三種聲音？出席但不支持很奇怪嗎？」

還有網友說「可以離席，但松山信義區居民，沒辦法讓萊豬從他們的餐桌上離席。」更有網友留言，「看來萊豬議題，是個照妖鏡哪！」

呱吉說，他作為台北市議員，會監督市府是否在現有法規框架下，做好應盡的義務。市民要在市場買到萊豬的機率極低，但是在加工品查核和餐廳標示上需要確實。

呱吉也舉同婚釋憲案為例，2017年2月提出後，花了兩年時間才走到終點。對於即將產生影響的萊豬議題，根本沒有實質上的意義，只是藍綠雙方互相政治提款的手段。所以不論立場，他沒有參與其中的興趣。

呱吉說，他認為將精力與資源放在未來管理與監督之上，才是首先的要務。他也說，如果議會程序，所有爭議條款都能不經討論，直接表決，那為什麼之前有這麼多提案可以被其他議員一再擱置呢？這也是我不願意支持此一提案的理由。

甚至他說，其實不論有沒有他的支持，台北市議會的泛藍陣營人數過半，絕對可以碾壓過關。現場的所有叫囂都是表演而已。

呱吉 萊豬

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