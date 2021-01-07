李慶元回歸 新黨在北市議會成立黨團

台北市議員潘懷宗今天指出，無黨籍台北市議員李慶元自即日起加入新黨，並參與台北市議會新黨黨團運作，並由他擔任黨團召集人。北市議會指出，依「台北市議會組織自治條例」規定，新黨議員達3人，3人同黨籍即可成立黨團運作，有議員黨團辦公室及補助費。

北市議員原有新黨籍議員潘懷宗及侯漢廷2人，李慶元也重回新黨。李慶元說，他是1995年加入新黨，黨齡13年。至於重返新黨理由？他說，「一言難盡」，他把這屆議員選上，定位為報恩之旅，吳成典去年初接任黨主席以後，所作所為、理念、運作模式，回到當時新黨創黨理念精神，吳幾個月前跟他溝通。

李慶元說，吳主席還把過去新黨當時失望、沮喪、灰心離開的，最近都被號召回來，大家都心甘情願；包括金介壽、宋艾克、 李炷烽、曹原彰、朱惠良等。

李慶元也說，他以無黨籍在外面流浪8年，在北市議會從親民問政小組、台北監督連線，不管是現已經當副市長的黃珊珊，以及議員林國成、陳政忠、徐立信對他我幫忙很大，等於收容他成為團隊成員 ，他要抉擇心理很困難，自己也覺得不好意思，還有市長柯文哲、親民黨主席宋楚瑜幫他站台過，甚至連民進黨的國策顧問黃承國長期給他鼓勵支持，但他覺得這2年，勉強可以報答新黨的恩，他願意去做。

對於是否會選連任？李慶元說，他加入新黨時說，他個人打算不選了，雖然很多人不相信，有其他從政機會不排斥，但選舉工作太累了。