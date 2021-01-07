快訊

高雄小港瓦斯外洩 警消警戒尋洩漏點

影／太平山下雪了！大地鋪上白霜如童話世界 遊客尖叫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

李慶元回歸 新黨在北市議會成立黨團

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
問政犀利的無黨籍市議員李慶元（站立者），決定重回新黨。圖／報系資料照
問政犀利的無黨籍市議員李慶元（站立者），決定重回新黨。圖／報系資料照

北市議員潘懷宗今天指出，無黨籍台北市議員李慶元自即日起加入新黨，並參與台北市議會新黨黨團運作，並由他擔任黨團召集人。北市議會指出，依「台北市議會組織自治條例」規定，新黨議員達3人，3人同黨籍即可成立黨團運作，有議員黨團辦公室及補助費。

北市議員原有新黨籍議員潘懷宗及侯漢廷2人，李慶元也重回新黨。李慶元說，他是1995年加入新黨，黨齡13年。至於重返新黨理由？他說，「一言難盡」，他把這屆議員選上，定位為報恩之旅，吳成典去年初接任黨主席以後，所作所為、理念、運作模式，回到當時新黨創黨理念精神，吳幾個月前跟他溝通。

李慶元說，吳主席還把過去新黨當時失望、沮喪、灰心離開的，最近都被號召回來，大家都心甘情願；包括金介壽、宋艾克、 李炷烽、曹原彰、朱惠良等。

李慶元也說，他以無黨籍在外面流浪8年，在北市議會從親民問政小組、台北監督連線，不管是現已經當副市長的黃珊珊，以及議員林國成、陳政忠、徐立信對他我幫忙很大，等於收容他成為團隊成員 ，他要抉擇心理很困難，自己也覺得不好意思，還有市長柯文哲、親民黨主席宋楚瑜幫他站台過，甚至連民進黨的國策顧問黃承國長期給他鼓勵支持，但他覺得這2年，勉強可以報答新黨的恩，他願意去做。

對於是否會選連任？李慶元說，他加入新黨時說，他個人打算不選了，雖然很多人不相信，有其他從政機會不排斥，但選舉工作太累了。

新黨 北市 李慶元

延伸閱讀

提揭弊者保護草案 民眾黨團籲保護溯及既往

臨時會提六日加班開會 民眾黨團：持反對意見

蔡政府開放美萊豬 鍾琴：遊說的阿查爾是萊劑公司高層

廣達集團女員工染疫影響大 黃珊珊：考慮調整跨年停辦SOP

相關新聞

美大使將訪台 總統府：對於深化台美合作有正面助益

美國駐聯合國大使克拉夫特將訪問台灣。總統府發言人張惇涵表示，此行象徵台美之間的堅實友誼，相信對於持續深化台美合作夥伴關係...

北市議會表決萊豬釋憲吵成一團 呱吉：叫囂都是表演

行政院指萊劑零檢出自治條例無效，北市議會國民黨團昨在臨時大會提案釋憲，藍營挟人數優勢表決通過，不過昨表決前，無黨籍議員黃...

李慶元回歸 新黨在北市議會成立黨團

台北市議員潘懷宗今天指出，無黨籍台北市議員李慶元自即日起加入新黨，並參與台北市議會新黨黨團運作，並由他擔任黨團召集人。北...

國民黨要捐黨產被黨產會拒絕 法官：加速落實轉型正義

中投、欣裕台兩公司被黨產會認定為國民黨附隨組織，股權收歸國有。國民黨不服提告，台北高等行政法院2年逾沒審理「收歸國有案」...

【重磅快評】台灣好、台灣真是個「雙標民主島」！

美國聯邦參眾兩院6日舉行特別聯席會議之際，大批川普支持者闖入國會大廈引發暴動。除了輿論定調「暴民、叛徒」譴責，社群軟體也...

唐鳳證實馬政府有作哏圖 前官員爆：她當時沒入政院何來證實

行政院前小編爆料，曾被要求做「供政黨用、引發憤怒」的圖卡，行政院政務委員唐鳳證實確有此事，唐鳳自己說，她在2014年國民黨執政時就以科技顧問進入行政院，當時就已經有小編作圖及因應這個時代的媒體生態。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。