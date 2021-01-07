【重磅快評】台灣好、台灣真是個「雙標民主島」！

美國聯邦參眾兩院6日舉行特別聯席會議之際，大批川普支持者闖入國會大廈引發暴動。除了輿論定調「暴民、叛徒」譴責，社群軟體也暫封鎖動輒煽風點火的美國總統川普推文，甚且還傳出張張美國國會警察近距離掏槍瞄準正要破門的群眾頭部的照片；同一時間在議場門後，一名白人女性因不明原因遭開槍擊斃，且已有4人死亡。

對照台灣當年太陽花群眾強闖國會與行政院之後所受到的待遇，不禁感嘆，還是台灣好，台灣真是個比美國還民主的民主島！

所有群眾聚集抗議、衝撞政府機關，都必然有其不滿的動因，絕無「我上街頭的原因比你的高大尚，所以可以不受法律制裁」之理。所以，面對人民強闖國會，美國準總統拜登立即譴責此行為是「叛徒」，華爾街多個大咖也紛紛發表聲明，呼籲群眾停止暴力行為；美國警察面對強闖群眾，也不會因擔憂被批「黑警」而懼於掏槍。

這麼簡單的處理群眾事件原則，竟然到台灣就輕易被扭曲了，說來還真是另類台灣政治奇蹟！面對闖入立法院的太陽花群眾，警察不要說舉槍瞄準，就連最基本的行使公權力驅離都不敢；更且有立委與之相互唱和、提供各式援助；好不容易動用警察權驅離打砸強占行政院民眾，卻是從警察到行政院長都挨告、甚至還控以殺人罪。

更離譜的是得利於太陽花的當今民進黨政府，竟認為太陽花是政治事件而非法律事件，主動撤告；同一時間，卻又以強勢警力及重重拒馬面對向其抗議的民眾。誠不知此時此刻又是如何看待川粉闖入國會？是否仍認為是政治事件而非法律事件？

直言之，自從太陽花事件以來，台灣政壇乃至所謂公民輿論，已出現了不知多少雙標、自打臉言行，高舉所謂民主、公民不服從、集會結社自由大旗之餘，還不忘祭出「防禦性民主」對抗異己，竟絲毫不以自己逾越自由及民主的紅線為意。

沒有人樂見身為老牌民主國家的美國，竟是以其人民的鮮血告訴世人，再怎麼民主也非「只要我喜歡有什麼不可以」；只不知，又有多少台灣人民可以從美國國會濺血的悲劇，理解到「民主不能雙標」的真理？