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美大使將訪台 總統府：對於深化台美合作有正面助益

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
美國國務卿龐培歐7日凌晨宣布，美國駐聯合國大使克拉夫特（右）將訪問台灣。圖為2019年12月，美國總統川普在白宮一場午餐會中，向安理會成員發表演說，克拉夫特陪同出席。美聯社
美國國務卿龐培歐7日凌晨宣布，美國駐聯合國大使克拉夫特（右）將訪問台灣。圖為2019年12月，美國總統川普在白宮一場午餐會中，向安理會成員發表演說，克拉夫特陪同出席。美聯社

美國駐聯合國大使克拉夫特將訪問台灣。總統府發言人張惇涵表示，此行象徵台美之間的堅實友誼，相信對於持續深化台美合作夥伴關係更有正面助益。

張惇涵則表示，台美之間各層級、各領域的互動交流，一直是雙方長期以來共同努力的目標，對於克拉夫特將訪台一事，「我們表達誠摯歡迎之意」；雙方也持續就本案細節進行協調，若有相關進展或定案，也將由外交部適時對外說明。

張惇涵說，克拉夫特曾多次公開支持台灣的國際參與，並讚譽台灣是良善力量，此行來訪的計畫，不僅是「台灣旅行法」具體落實的再次展現，也象徵台美之間的堅實友誼，相信對於持續深化台美合作夥伴關係更有正面助益；我國也將依照中央流行疫情指揮中心防疫相關規範，依照我國防疫相關標準，以國際外交禮儀妥善接待。

【中央社／台北7日電】

美國駐聯合國大使克拉夫特將訪問台灣，總統府發言人張惇涵今天表示誠摯歡迎，這不僅是台灣旅行法具體落實的再次展現，也象徵台美堅實友誼，相信對於持續深化台美合作夥伴關係更有正面助益。

美國國務卿蓬佩奧宣布，美國駐聯大使克拉夫特（Kelly Craft）將訪問台灣。克拉夫特2019年上任以來，多次公開發聲支持台灣國際參與，她將成為台美斷交後首位訪台的現任美國駐聯大使。但蓬佩奧並未透露克拉夫特訪台日期。

總統府發言人張惇涵下午表示，台美之間各層級、各領域的互動交流，一直是雙方長期以來共同努力的目標；對於克拉夫特將訪台，總統府誠摯歡迎。雙方也持續就這個案子細節進行協調，若有相關進展或定案，將由外交部適時對外說明。

張惇涵表示，克拉夫特曾多次公開支持台灣的國際參與，並讚譽台灣是良善力量，這次訪台的計畫，不僅是「台灣旅行法」具體落實的再次展現，也象徵台美之間的堅實友誼，相信對於持續深化台美合作夥伴關係更有正面助益。

他也說，台灣將依照中央流行疫情指揮中心防疫相關規範，依照防疫相關標準，以國際外交禮儀妥善接待。

總統府發言人 台灣旅行法

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