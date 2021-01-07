【重磅快評】川普略遜小英 川粉忘了呼叫帆神

川粉攻佔美國國會的一幕傳遍全球，那年曾經占領立法院貴為「帆神」的民進黨副秘書長林飛帆，可有血脈賁張之感？

那年占領行政院的魏揚等七覺青，上月底才在最高法院高舉「人民抵抗權」進行言辭辯論，現在會不會不齒川普最後竟叫川粉「帶著愛與和平回家」？

川粉攻陷國會，共和、民主兩黨議員倉皇撤離，民進黨立院黨團會不會覺得太遜了？想當年，民進黨立委勇敢站出來為太陽花學運看門！

於是，站在風口上的民進黨乘勝取得政權，上台第一件事就是大赦太陽花，讓警察和馬英九繼續跑法院。接著是收編覺青，「林九萬」為一代熱血青年立下典範。然後就是「輸出革命」，香港立法會成為最佳教練場。最後則是把台灣打造成美國本土之外的全球最大川粉基地。

蔡英文儼然是台灣第一號川粉，抗中不落川普之後，還突襲台灣民眾，宣布開放萊豬進口，選前為川普選情加分，選後為川普加冕獻賀。如今看到川普拒絕認輸，還號召川粉包圍國會，是否覺得川普正在落實美台「民主價值聯盟」？

「帆神」或許不必把美國國會當成繼香港立法會後的革命輸出第二站；但已傳有川粉拿著中華民國國旗占領美國國會，果然是「Taiwan can help」？

不過，在美國國會認證拜登勝選結果的關頭，川普的副總統潘斯決定背叛川普、捍衛美國憲法。川粉進攻國會後，川普最堅強的盟友英國首相強生，也叛離川普了；他說「不光彩的場面出現在美國國會」，並說「現在，和平且有秩序的轉移權力至關重要」。

此外，澳洲總理莫里森和歐盟執委會主席范德賴恩也都表示期待看到權利和平轉移。德國外長馬斯更說，「民主的敵人會對於這些不可置信的景象感到高興，煽動性言論會帶來暴力行為」；他呼籲川普和川粉「停止踐踏民主」。其他歐洲議員也說那些示威者的行動是對民主的攻擊。

即使台灣川粉亢奮，中華民國國旗也占領了美國國會；但蔡政府一貫強調民主價值，到目前還沒有看到美國國會「不光彩的場面」，也沒有看到任何「踐踏民主」或「對民主的攻擊」。外交部長吳釗燮只對「美國華盛頓特區發生的衝突事件」，表示遺憾。

誠然遺憾！川普略遜小英，而川粉忘了呼叫帆神。也許，蔡英文心中正自自冉冉重溫那句相挺太陽花的名言：「如果民主是一種罪，我們通通都有罪」。