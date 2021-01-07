吳怡農參選民進黨黨部主委 王世堅支持：黨需要新的明星

民進黨台北市黨部主委31日將改選，新境界智庫副執行長吳怡農今天上午登記參選後，中午前往台北市議會拜會民進黨團，由國策顧問黃承國陪同，拜訪台北市議員，議員王世堅說，黨需要新的明星，吳怡農能帶給社會新的希望， 站出來就對了。

黃承國是市黨部前主委，媒體問他專程陪吳怡農來，會不會擔心被說「偏心」，黃承國笑說，不會啦、不會啦。

給他壯壯膽，這是對吳怡農參選正式表達支持，陪他來一下。

王世堅則是直接表態支持，他說，在情感上他應該要支持前市議員顏聖冠，但在黨的發展上，應該支持吳怡農，這件事要冷靜，要借重顏聖冠的是她議會20幾年問政的功力，有資歷經驗，但吳怡農會來新的希望，學經歷佳，不只是政治面的新人，有助黨的發展，他參選主委是對的，黨需要他，站出來就對了，他應該會當選。

另外，台北市長柯文哲上午赴議員專案報告，被問到吳怡農參選一事，柯認為吳是活棋，也可以自己出來選市長？ 吳怡農說，如果能成為主委，明年選舉，他的角色是全力輔導台北市的候選人，這是唯一的責任，而現在重心，放在 31日的黨內選舉，今天第一個行程會先來北市議會，是因接下來工作重要充滿挑戰，希望接下來20幾天，可以帶著他一往前走。

議員許淑華、吳沛憶也問吳怡農，如何爭取更多不同階層的選票，吳怡農說，先不談選票，要是先如何認識民進黨 ，才能轉為支持，未來他會讓一些默默支持民進黨的民眾，參與公共事務，另外是透過黨部，和公民團體組織做進一步的交流，很多的公共議題，他們有很多想法和期待。

另外，要透過科技，讓工作效率更提升，與社會建立更密切連結，作對事，就可以轉為支持，黨需要的是多元的人、不同背景的人來參與黨務。