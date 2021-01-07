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陸批台美政軍對話 外交部：台美合作不因中方發言影響

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
外交部發言人歐江安。記者徐偉真/攝影
外交部發言人歐江安。記者徐偉真/攝影

台灣美國今天舉行政治軍事對話，外交部發言人歐江安今天表示，政治軍事對話已經順利舉行，至於對話層級、頻率、討論議題等，基於台美間的互信及外交默契，外交部不方便進一步透露，至於中國外交部發言人華春瑩批評對話，歐江安說台美合作不會因為中國的發言或評論而有影響。

歐江安今天在外交部例行記者會上回覆媒體提問時表示，政治軍事對話已順利舉行，關於對話層級、頻率、討論議題、內容等相關對話的具體細節，基於台美之間的互信、外交默契，不方便進一步透露，我方和美國有多層次且多元的對話管道，雙方經常就各項共同關切的議題保持密切且順暢的溝通，以持續深化在政治、經濟及安全等各層面的合作。

歐江安表示，未來我方將繼續在現有的堅實良好基礎上，與美方就各項合作議題保持密切溝通及深化交流。

至於華春瑩對於台美政軍對話表示「堅決反對並予以強烈的譴責」，歐江安表示，對於中方的批評我方並不訝異，我方和美方的互動是很密切的，不受中方影響，中國的一中原則是虛幻且不存在的，台灣不是中華人民共和國的一部分，台美關係密切友好，我方和美國在現有基礎上，發展世上最友好密切的關係，台美合作不會因為中國的發言或評論有所影響。

外交部 華春瑩

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