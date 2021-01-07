龐培歐：美國駐聯合國大使將訪台

美國國務卿龐培歐7日凌晨發聲明譴責香港警方大肆拘捕超過50位泛民派人士，並宣布美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）將訪問台灣，龐培歐表示，台灣是美國可靠夥伴和蓬勃的民主政體，並展現「自由中國」所能達到的成就。

龐培歐只宣布克拉夫特將訪台，並未說明時間。龐培歐表示，儘管中國共產黨試圖削弱台灣在民主上的巨大成功，台灣民主仍蓬勃發展，台灣展現的是一個自由中國所能達到的成就。

克拉夫特去年9月16日在紐約，被美聯社記者直擊，與駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章共進午餐，這是美國駐聯合國大使首度與台灣高級官員會晤，她稱此會面「具歷史性」；根據美聯社當時報導，此次午餐會面為台美關係加溫，顯示川普政府進一步強化對台關係。

克拉夫特對美聯社表示：「我期待為總統做正確的事，我覺得他一直尋求強化並加深和台灣的雙邊關係，我想要代表政府繼續努力。」

克拉夫特同月29日在推特發文挺台，指「沒有台灣充分參與的聯合國是在欺騙世界。」推文附上的照片中，一個台灣黑熊布偶就在背景清楚呈現。

克拉夫特表示，世界需要台灣充分參與聯合國，尤其是在影響公共衛生和經濟發展的方面。

「這是一股良善力量，沒有台灣充分參與的聯合國正在欺騙世界。」克拉夫特說。

該貼文並標註「駐美國台北經濟文化代表處 」，駐美代表蕭美琴用推特回應，感謝克拉夫特說出台灣加入和參與聯合國的必要性，蕭還說，聯合國體系對待台灣並不公平。